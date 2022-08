Estafas por internet: autoridades alertan sobre el peligro

Ciudad de Panamá, Panamá/Las estafas en la compra o venta de artículos por internet se han proliferado. Recientemente la Policía Nacional aprehendió a una persona vinculada por el delito de estafa, esta era la segunda ocasión que había sido detenido por este delito.

La persona ofrecía a través de un sitio web traer vehículos del extranjero. Pero también se han dado casos de personas que se hacen pasar por compradores, que a su vez pagan con dinero falso y se apropian de los artículos vendidos, pero ¿Cómo identificar si el sitio es confiable y no ser una víctima más por estafa?.

El Ministerio Público recomienda antes de realizar una venta o compra en portales de internet, que deben conocer a las personas que lo ofrecen o que van a adquirir el producto.

Recomiendan verificar el billete con que es pagado el producto, la estructura del billete y tener cuidado con el pago en cheque que en algunas ocasiones no tiene fondo, no aceptar depósitos por ACH de clientes desconocidos y tener claras las políticas de devolución del banco.

De acuerdo Wladimir González Jefe de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), existen plataformas que garantizan al comprador la seguridad de poder comprar o vender a través de ellas. Muchas de ellas son conocidas en el mercado, pero es importante saber la dirección correcta de estas páginas para reconocer a través de la URL si realmente estamos en la página que deseamos. Hoy en día con la tecnología que existe es muy fácil plagiar una página web, pero fijarnos en los detalles como la URL o la ortografía puede salvarnos de un dolor de cabeza.

Para no ser víctimas de estafa por internet, la DIJ recomienda ser detallistas y exigentes. No enviar dinero por adelantado, verificar bien la identidad del vendedor, no asistir a lugares peligrosos o que no conozca.

Si está vendiendo algún producto no entregue el mismo hasta que no pueda disponer del dinero que recibe por depósito bancario, muchas veces son cheques sin fondos. Si tiene alguna duda y no se siente seguro mejor no haga la compra o la venta.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en el 2021 se reportaron 5,354 casos de estafas. De esta cifra, 74 corresponden a modificación o manipulación de programas informáticos. En el 2020 se reportaron 22 casos por este delito.

El delito de estafa contemplado en los artículos 220 y 221 numeral 2 del Código Penal, establece sanciones de 1 a 4 años en casos de estafa y en su modalidad agravada de 5 a 10 años de prisión.