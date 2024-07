Caso 'Estrella': A un año de su brutal agresión en vía Israel, la familia sigue luchando por justicia

Ciudad de Panamá, Panamá/El 16 de agosto de 2023, la vida de 'Estrella' cambió drásticamente tras sufrir una brutal agresión en medio de una vía a plena luz del día. Esta mujer transgénero de 28 años, aún sufre las secuelas de la intolerancia y la violencia de su atacante, con un futuro médico incierto y el temor latente de que su vida jamás vuelva a ser la que era.

El incidente conmocionó a la sociedad y puso en el centro del debate público la discriminación que enfrentan los miembros de la comunidad LGBTQ+ y su acceso a derechos humanos básicos. En exclusiva para TVN-2.com, sus familiares compartieron los avances del proceso judicial y su estado de salud actual, así como detalles de su vida antes de la agresión.

Falta de oportunidades

Thay Rodríguez, hermana de Estrella, la describe como una persona cariñosa y bondadosa con sus seres queridos. Siempre estaba dispuesta a tenderle la mano a quien lo necesitara, a pesar de sus limitaciones económicas. Aunque no tuvo hijos, sus sobrinos eran la luz de sus ojos y los cuidaba como si fueran propios. Rodriguez cuenta que su hermana no solo ayudaba a sus sobrinos, también apoyaba a su núcleo familiar dentro del hogar.

"La verdad, era una persona muy amable. Siempre que alguien le pedía ayuda y podía brindarla, lo hacía con gusto".

El amor por su familia fue lo que la impulsó a mudarse de su natal Chiriquí a la Ciudad de Panamá, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades en un momento en que la situación económica en su hogar se había vuelto complicada. En Chiriquí nunca encontró estabilidad laboral, muy por el contrario, fue objeto de burlas y discriminación de forma diaria por su identidad de género.

Al trasladarse a Panamá, esta situación no mejoró, dado que siguió enfrentando a los mismos prejuicios por los que era discriminada y señalada en su tierra. Esto la llevó a buscar otras alternativas de sustento. Su hermana señala que, independientemente de a qué se dedicara o qué hiciera Estrella, siempre lo hacía pensando en el bienestar de su familia.

"Decidió viajar a Panamá para buscar un nuevo ambiente y otras oportunidades, esperando que le fuera mejor, pero lamentablemente ocurrió este trágico incidente", expresó.

Agresión

Todo se suscitó el miércoles 16 de agosto, en el corregimiento de San Francisco, frente a la iglesia Divina Misericordia, en la vía Israel, donde un hombre de 35 años agredió de forma violenta a 'Estrella'. Ante la atenta mirada de personas que grababan desde sus autos este acto de violencia, el hombre continuó con repetidos y brutales golpes en la cabeza y el cuerpo de la víctima, quien ya se encontraba inconsciente en el piso.

Un grupo de estudiantes que transitaba por el lugar intervino para detener al agresor. No fue hasta que estos estudiantes actuaron que un agente de la Policía Nacional intervino, pese a que se mantenía presencial policial en el lugar. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Santo Tomás, donde permaneció en cuidados intensivos.

De acuerdo con Rodríguez, Estrella estuvo hospitalizada hasta el 16 de septiembre, un mes completo. Al principio, una vez recobrada la consciencia, no podía hablar y se mantenía en un estado de salud delicado. Con el pasar del tiempo, comenzó a mostrar mejoría siendo capaz en la actualidad de no requerir pañales y mantenerse en una silla de ruedas, pese a que aún requiere de ayuda para desarrollar sus actividades cotidianas.

"Emocionalmente, recibimos la noticia muy mal en su momento. Es difícil porque Estrella necesita y depende de una terapia intensiva, y como el doctor dice, es fundamental para su recuperación. Sin esa terapia, Estrella podría quedar en una silla de ruedas de forma permanente", indicó.

Además de las secuelas físicas, Estrella ha sufrido un cambio drástico en su carácter y forma de expresarse, probablemente debido a su situación actual y al trauma emocional que le dejó la agresión. Pese a que ha logrado algunos avances, Estrella aún no puede caminar, lo que le impide hacer muchas cosas por sí misma. Una situación que, sin duda, la ha afectado profundamente.

Avance del proceso judicial

“El proceso judicial ha sido muy lento. Hasta ahora, no hay un resultado claro ni justicia. Hemos tenido que viajar dos veces a Panamá para las audiencias, pero ambas han sido suspendidas. La primera vez, no había sistema porque el acusado no asiste a las audiencias en persona, sino a través de videollamadas, y no pudieron establecer la conexión”, explicó su hermana sobre cómo ha avanzado de forma legal este proceso.

Agregó que en junio de 2024, la audiencia fue suspendida nuevamente dado que se pidió un informe psiquiátrico para evaluar el estado mental del agresor, y aún no había llegado. La próxima audiencia está programada para el 20 de septiembre, y deben viajar nuevamente a Panamá. La jueza indicó que esta audiencia es crucial y que el acusado debe asistir.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Ministerio Público logró que se decretara la detención provisional de este hombre por el delito de tentativa de homicidio agravado, en perjuicio de esta mujer transgénero.

"El impacto de este incidente ha sido devastador para la vida de Estrella y su entorno. Ninguna autoridad ha proporcionado apoyo psicológico, ni para Estrella ni para su familia, a pesar de nuestras solicitudes. Necesitamos ayuda psicológica para superar este trauma", expresó.

Llamado a la justicia y ayuda

Al darse a conocer el caso de Estrella, muchos actores de la sociedad se unieron para ayudar a la familia durante la estancia de la víctima en el hospital y su posterior salida. Sin embargo, en estos momentos requieren de cooperación económica con urgencia.

Su familia solicita apoyo financiero para que Estrella pueda asistir a las terapias, pues no tienen los recursos para cubrir los costos. Estrella requiere al menos 20 sesiones de terapia física para tener la posibilidad de volver a caminar. Unas terapias que su doctor considera cruciales para su recuperación.

La ayuda de todos es crucial para se recuperación. Las personas interesadas en aportar, pueden contactar a su hermana Thay al número de teléfono: 6542-2012.

"Pedimos justicia para Estrella y un mayor respeto y comprensión para las personas transgénero, quienes, cuando son tratadas con dignidad, son muy amables y dispuestas a ayudar a los demás", puntualizó Rodríguez.