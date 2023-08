Comunidad LGBTIQ+ convoca vigilia para pedir justicia por joven agredida en la Vía Israel

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado miércoles 16 de agosto, se registró una situación lamentable en el corregimiento de San Francisco, específicamente frente a la iglesia Divina Misericordia, en la Vía Israel, donde un hombre de 35 años agredió de forma violenta a Juan José Rodríguez Pinzón, una mujer transgénero que se identifica como Estrella.

Ante la atenta mirada de personas que grababan desde sus autos este acto de violencia, este hombre continuaba con repetidos y brutales golpes en la cabeza y cuerpo de la víctima, quien ya se encontraba inconsciente en el piso.

Se pudo conocer que un grupo de estudiantes que transitaba por el lugar fueron los que intervinieron y detuvieron a este hombre. No es hasta que estos estudiantes actuaron, que un agente de la Policía Nacional entre en acción. La víctima fue trasladada de forma inmediata al Hospital Santo Tomás, en donde se encuentra recluida en cuidados intensivos en un estado de salud delicado.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio, representada por el fiscal José García, logró que se decretara la detención provisional de este agresor por el delito de tentativa de homicidio agravado, en perjuicio de Estrella.

Relacionado Ordenan detención de hombre acusado de tentativa de homicidio en Vía Israel

Aura Pinzón, madre de la víctima, pide justicia para su hija e informó que de acuerdo con los reportes médicos, Estrella perdió por completo su dentadura y cuenta con daño neurológico, además de tener el rostro desfigurado

"Sobre lo que él expresa, que mi hija le iba a robar, eso jamás pasó. Mi hija tenía tres meses de estar en la Ciudad de Panamá. Me expresó que se despedía de nosotros en busca de mejores oportunidades, dado que, donde vivimos, se presenta un escenario complicado. Los médicos nos han informado que tiene el cráneo roto, sus pulmones no funcionan, tiene hemorragia, me han dicho que sus riñones no funcionan, por lo que no orina", expresó Pinzón sobre la condición médica de la víctima.

Ante estos hechos, las organizaciones LGBTIQ+ de Panamá convocó a toda la población, a una vigilia este viernes a partir de las 6:00 p.m. en el Centro de Orientación San Juan Pablo II ubicado en calle 32 de Calidonia.

Ariel López, miembro de este centro, indicó que la convocatoria se realizó en este centro dado que, desde hace 7 años, reciben a las personas en condición de calle o trabajadoras sexuales sin importar su género para brindarles ayuda y prevalecer su bienestar.

"Siempre se nos ha cuestionado el porqué atendemos a estas personas y es que todos son seres humanos e hijos de Dios. Ellos también nos colaboran en el centro con el aseo, preparación de ropa, entre otras actividades. Estrella se acercó al centro para conversar con nosotros y recibir los beneficios que ofrecemos", manifestó.

Agregó que este centro ha contribuido a reducir el número de casos de trabajadoras sexuales en situación de calle.

"Estos jóvenes, de la población transgénero, quieren obtener una plaza de empleo, pero, se les rechaza por su preferencia sexual. Ha aumentado los casos de maltrato, tanto de las personas como de las autoridades, hacia estos jóvenes. Tenemos caso de abuso sexual y golpes que son denunciados por esta comunidad", expresó.

López indicó que la fundación se encuentra brindándole toda la ayuda necesaria a la madre de Estrella y enfatizó que rechazan este tipo de agresiones.

"Es un ser humano. Todos necesitamos el respeto y la dignidad como seres humanos. No estamos de acuerdo con este tipo de violencia. Pedimos por la paz y un alto a la violencia. Es tiempo de respetarnos unos a otros. Por favor, no lleguen a este nivel de violencia. En el centro brindamos ayuda psicológica para distintos casos, pueden llamarnos y los atenderemos. Necesitamos paz, tranquilidad, respirar profundo y así haremos un Panamá mejor", puntualizó.