Beyoncé se acuerda de Shakira en uno de sus conciertos y el público estalla

Primero le mandó un mensaje Lizzo en medio de las denuncias que enfrenta la cantante por acoso laboral para demostrarle su apoyo}, y ahora la 'Queen B' se acordó de Shakira durante un concierto que dio en Tampa provocando la histeria entre los presentes.

Y es que mientras interpretaba su canción Love on top, Beyoncé se detuvo un momento en tarima miró un punto fijo en el público, sonrió y expresó “Shakira… Shakira, Shakira”, imitando así ese canto reconocido que la barranquillera hace en su canción Hips don’t lie.

Aunque de momento, se desconoce con certeza si Shakira realmente estuvo en el concierto de la diva, lo que sí se puede confirmar es que algo debió suceder para que Beyoncé se acordara de la barranquillera y la mencionara en pleno concierto.

Como era de esperarse, cuando el video se hizo viral en cuestión de horas y rápidamente surgieron diferentes suposiciones. Algunos dijeron que Shakira sí estaba en el concierto, otros afirmaron que esta había sido la manera en que Beyoncé anunciaba una nueva colaboración con la colombiana y hasta que la norteamericana se prepara para anunciar concierto en Colombia.

Pero lo cierto es que todas estas hipótesis están alejadas de la realidad, pues una fanática de Beyoncé aclaró que la cantante la estaba saludando a ella y no a la colombiana.

Luego de que el video llegara a diferentes medios de comunicación y portales web señalando que Beyoncé había mencionado a la cantante colombiana en su concierto, la verdadera Shakira -fan de Beyoncé- aclaró todo en los comentarios de una publicación en Instagram.

“Hola chicos. Mi nombre es Shakira. Era mi cartel el que ella (Beyoncé) estaba viendo. Yo estaba sentada en la zona pure honey, en las gradas del escenario VIP B. Me volví loca cuando ella dijo mi nombre”, escribió la fanática en un comentario.

Efectivamente, en el video que se ha difundido en redes se ve que antes de decir “Shakira, Shakira”, Beyoncé mira atentamente a unas fanáticas que están ubicadas a uno de los costados del escenario, lee un cartel y dice el nombre. En las historias publicadas por Shakira en su Instagram, la fan retrató todo su día esperando ver a la estrella norteamericana y emocionándose cuando la menciona.

De hecho, en una de las publicaciones la joven mostró el cartel que llevó al concierto para conseguir la atención de Beyoncé. “Say my name, say my name, Shakira”, se puede leer en la cartulina.

*Con información de www.infobae.com/MaríaPaulaGonzález*