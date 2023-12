Historias que no sabías de algunas de las canciones navideñas más populares

Ciudad de Panamá, Panamá/Las canciones navideñas en español tienen historias interesantes y son un reflejo de la rica tradición cultural de los países de habla hispana.

Feliz Navidad

Esta canción, lanzada en 1970 por el puertorriqueño José Feliciano, es una de las canciones navideñas más icónicas a nivel mundial. Su pegajoso estribillo y su mezcla de español e inglés, cuyos versos se repiten y dicen: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad/ I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart”, fue quizás lo que la popularizó en muchos rincones del mundo y la consagró como un tesoro musical.

La canción navideña de José Feliciano fue reversionada e interpretada por otros reconocidos cantantes internacionales, como Boney M, Céline Dion, y en dueto, por Michael Bublé y Thalía, así como Raphael y Fangoria. El mismo autor de “Light My Fire” publicó en 2016 una nueva versión del tema junto al pequeño artista FaWiJo.

Inmediatamente, se convirtió en otro hit para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, y alcanza hoy más de 62 millones de reproducciones en YouTube. En el video se puede ver al pequeño FaWiJo bailar feliz al ritmo de la canción y entonar sus estrofas y a Feliciano tocar la guitarra y acompañar con la voz, mientras ambos sonríen al lado de una chimenea.

Noche de Paz

Se trata de la versión en español de "Silent Night", originalmente un villancico austriaco compuesto en 1816 por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y la música por el maestro de escuela y organista Franz Xaver Gruber.

La historia de la canción surge de la desesperanza de la población durante las guerras napolólica y es cuando el joven cura Mohr, en la ciudad austriaca de Oberndorf cerca de Salzburgo, escribió un poema de seis estrofas elevando un mensaje de paz, anhelo y consuelo.

Durante dos años el poema estuvo olvidado hasta que en 1818, el sacerdote mientras preparaba la Misa de Gallo se percató de que el órgano de la parroquia estaba descompuesto y no podría utilizarse.

Recordó su poema y se lo dio la organista y compositor Gruber para que musicalizara la letra desarrollando una melodía sencilla que el coro pudiera aprendérsela rápidamente e interpretarla con el acompañamiento de guitarras.

Es así como las estrofas del poema se convirtieron en la canción Noche de Paz.

Unos años más tarde una copia de la canción llegó a la aldea de Tirol, donde los comerciantes la utilizaron para llamar la atención de los clientes lo que la popularizó llegando a otras regiones de Europa como Leipzig, Parías y Londres, para luego cruzar el océano hasta Nueva York.

Ha sido grabada por múltiples cantantes y en diversos géneros musicales.

En español una de las versiones más populares es la de Rapahel que la ha versionado con exitosas intérpretes como Martha Sánchez, Malú e India Martínez

En el 2011, este tema fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por Unesco.

Noche de Paz se ha convertido en un clásico navideño en el mundo hispanohablante, manteniendo el espíritu pacífico y sereno del original.

Los Peces en el Río

Este es un villancico tradicional español muy popular en España y América Latina. La canción describe cómo los peces en el río se alegran y se emocionan al ver a la Virgen María lavando. Es un ejemplo del folclore religioso español que se ha mantenido vivo en la música navideña.

A lo largo de los años, diversas interpretaciones han dado vida a Los peces en el río. Una de las más destacadas es la realizada por el cantante español Manolo Escobar en 1940, que resonó con audiencias de todo el mundo.

Otras versiones más recientes y muy existosas destacan como la de la cantante española Shaila Dúrcal, cuya voz aportó una dimensión única a este clásico navideño. Fue precisamente esta versión la que inspiró al grupo mexicano Pandora a ofrecer su propia interpretación, llevando la melodía a nuevos oídos y generaciones y ubicándola en la lista de Billboard de las “100 Canciones Navideñas más Populares”.

Su encanto radica no solo en su melodía pegajosa, sino en la forma en que ha sido abrazado por artistas de diferentes épocas y regiones.

Al sumergirnos en la historia de "Los peces en el río", nos sumergimos en la riqueza de nuestras tradiciones navideñas. Esta canción, con sus raíces inciertas y su resonancia atemporal, es una pieza clave en el mosaico cultural de la temporada navideña.

Campana sobre Campana

Otro villancico tradicional español, "Campana Sobre Campana" es conocido por su melodía alegre y sus letras que hacen referencia a las campanas de Belén. Es una canción muy popular en las celebraciones navideñas de España y Latinoamérica.

Es también conocido como Campanas de Belén tiene origen andaluz y se remonta a principios del siglo XX.

En la letra se celebra la alegría por el nacimiento de Jesús con el sonido de las campanas y narra algunos episodios del acontecimiento, como la falta de posada, la adoración de los magos y las risas del niño y su madre, así como que los pastores ofrecen al niño “requesón, manteca y vino".

Las campanas son un símbolo importante para la iglesia, ya que su sonido se relaciones con la dividad y las creencias religiosas.

Una de las interpretaciones más populares de este villancico es la de la artista mexicana Yuri.

El Burrito Sabanero

Es una canción de Navidad originaria de Venezuela, escrita por Hugo César Blanco en 1972. Es especialmente popular entre los niños debido a su letra sencilla y su melodía pegajosa, que narra el viaje de un pequeño burrito hacia Belén.

El alcance de esta canción ha sido tal, que la revista Billboard la incluyó en su lista de “Las 100 mejores canciones de Navidad”.

Primero fue grabada por el ya fallecido solista Simón Narciso Díaz Márquez, mejor conocido como Tío Simón, uno de los mayores exponentes de la música en Venezuela. Sin embargo, fue hasta 1975 que se grabó la versión que todas y todos conocemos actualmente.

Esta famosa interpretación que es la que conocemos hoy en día, es la que se hizo con el grupo infantil La Rondallita, coordinado por el arreglista Raúl Cabrera. La voz principal fue del pequeño Ricardo Cuenci, quien tenía 8 años de edad en ese entonces.

Fue tal el boom de la canción, que para los años 80 ya había cruzado fronteras y se empezaba a escuchar en algunos países de Europa y Estados Unidos.

Varios cantantes han realizado versiones como Adrienne Houghton, Elvis Crespo y Aloe Blacc, algunas incluso en inglés. Una de las más destacadas es la interpretada por el artista colombiano Juanes, así como la de Mau y Ricky con Ricardo Montaner.

La canción también es conocida por el título de “Burrito de Belén” y sin duda alguna es un villancico universal que hace bailar a todas las personas en estas épocas.

Todas estas canciones no solo son populares durante la temporada navideña, sino que también han trascendido generaciones, convirtiéndose en parte integral de las celebraciones navideñas en el mundo hispanohablante.

Cada una lleva consigo una parte de la historia y la cultura de su lugar de origen, enriqueciendo así las festividades.