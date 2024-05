Panamá se queda sin médicos especialistas, ministro de Salud reacciona

Ciudad de Panamá/La búsqueda de servicios y atenciones de salud de calidad públicos y eficientes tanto para los usuarios, como por el personal médico, sigue siendo un asunto que no ha podido ser resuelto. Administración tras administración, el problema parece agravarse aún más.

El “no hay” ha sido la frase constante de quienes buscan algún tipo de servicio en el sistema público, el cual cada vez se sobrecarga más con el aumento de personas enfermas.

Según gremios médicos, esta es una situación que podría solucionarse con la despolitización de los nombramientos en cargos de jefaturas importantes para la toma de decisiones y con la reactivación de servicios en medicina preventiva y atención primaria, es decir, atendiendo a la población antes que llegue a puntos más críticos.

Fernando Castañeda, médico y presidente de la Asociación de Médicos y Odontólogos de la Caja de Seguro Social (Amoacs), aseguró que en esta administración hubo un estancamiento total del sistema de salud pública. Castañeda subrayó a TVN-2.com que, en términos de insumos, medicinas y recursos humanos, el sistema ha retrocedido entre 15 y 20 años, enfrentando una severa parálisis en la solución de diversos problemas.

La situación es alarmante. Castañeda destacó que, más allá de la supervivencia a las pandemias recientes y la finalización parcial de algunas obras, los avances son mínimos.

La salud preventiva y primaria en las comunidades quedó totalmente desatendida", afirmó.

Le puede interesar: Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud listo para ser inaugurado

En su análisis, el dirigente criticó la hostilidad del sistema para sacar una cita, conseguir una cirugía o acceder a medicinas, describiendo el ambiente como agresivo y deshumanizado tanto para los pacientes como para el personal médico.

"Está pendiente la salud preventiva, la salud primaria fue echada al olvido por esta administración, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como la Caja de Seguro Social (CSS)", recalcó.

Para el galeno, los problemas en las atenciones, desabastecimiento, falta de pagos y todas las demás deficiencias en los servicios se debe a una desconexión entre las autoridades de Salud, gremios médicos y asociaciones de pacientes.

Desde su punto de vista, todas las mesas de negociación que hubo en esta administración fueron de "mareos y engaños".

Por otro lado, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, afirmó que se ha reforzado el sistema de atención preventiva.

Según dijo a TVN-2.com, se han entregado 42 obras para atención primaria de salud y se ha mejorado la tecnología disponible, incluyendo un call center para consultas médicas con profesionales de la salud. También informó que se ha incrementado el personal de enfermería para apoyar en la vacunación y otras tareas preventivas.

Desafíos en el sistema de salud

Uno de los puntos más críticos mencionados por Castañeda fue la nueva ley de medicamentos, cuya efectividad está por verse. Mientras, desde las asociaciones de pacientes la califican como “una buena ley”, que dependerá de la voluntad de gestión de los funcionarios y las autoridades.

Castañeda también enfatizó en la necesidad de reorganizar y reabastecer la red hospitalaria para que funcione de manera articulada con los niveles primarios y hospitalarios.

"Queremos un trato más humano al paciente y al personal, y que se despoliticen las instalaciones de salud", añadió, destacando que los nombramientos deben basarse en competencias y perfil técnico, no en recomendaciones políticas.

De acuerdo con Castañeda, el hecho de despolitizar las instituciones y asignar personal capacitado para las principales jefaturas, podría ayudar a disminuir los problemas administrativos y restablecer la calidad de los servicios de atención.

En el Ministerio de Salud, hace muchos años, no se ponían autoridades por recomendaciones de los políticos, sino por competencias, jefaturas por concurso y jefes que saben el área que están trabajando”, destacó.

Castañeda también reconoce que existe un trato deficiente hacia los pacientes, incluso hacia el personal médico, pero asegura, que esto se debe a los nombramientos de gobiernos y políticos que designan a personas que no tienen la capacidad de tratar con el perfil de usuarios que hay en un sistema público, personas enfermas y con muchos cuestionamientos por el deficiente servicio que se la ha brindado en los últimos años.

Médicos especialistas

El líder de Amoacs también dio a conocer uno de los problemas quizás más apremiantes, la falta de oportunidades para los médicos jóvenes panameños, quienes a menudo no pueden completar su internado o especialización. Añadió que el Minsa impone y prioriza el nombramientos de médicos extranjeros, cuando en Panamá existen jóvenes esperando por ser nombrados. Según el especialista, en muchos casos las autoridades médicas cierran las puertas a los jóvenes para acceder a "especialidades como cardiología y oncología, por ejemplo".

A su juicio, se debe fomentar que el talento humano de calidad se queda en la institución y no tenga que migrar hacia la medicina privada.

No puede ser que aquí estamos en la cultura de destruirle los sueños o la esperanza a los jóvenes que estudian carreras de salud porque no los dejan especializarse, porque para ellos no hay plazas, peri si hay para botellas. Eso tiene que cambiar", indicó.

En esa misma línea, el ministro reconoció la falta de especialistas, especialmente en áreas críticas como neumología, cardiología y oncología y aseguró que "cada especialista que entrega su currículo ha sido nombrado, pero hay muy poca oferta de especialistas", admitió. Sin embargo, recalcó que se hace el nombramiento de especialistas extranjeros, precisamente por la falta de personal especializado local. En entrevista con TVN-2.com Sucre hizo un llamado a los especialistas panameños en el extranjero para que regresen y contribuyan al sistema de salud nacional, estrategia que se desarrollan en otros países de la región.

Este año, el Minsa cuenta con una asignación presupuestaria de 2,636.4 millones, sin embargo, desde Amoacs piden priorizar la inversión per cápita que se le da a los no asegurados en el sistema de salud.

No puede ser que gobierno tras gobierno han utilizado a la Caja para financiar las atenciones de salud de todo el país, porque no le invierten lo suficiente a los no asegurados, tiene que haber la misma inversión per cápita entre los asegurados y no asegurados”, criticó Castañeda.

La desconexión entre la gerencia de salud y la realidad de los pacientes y el personal es evidente. La crisis que atraviesa el sistema público subraya la necesidad urgente de despolitizar el sistema, mejorar la inversión en salud y garantizar una atención equitativa para todos los ciudadanos.