Ministro Sucre se pronuncia sobre el caso de un menor que presuntamente murió a causa de dengue

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se refirió al tema del fallecimiento de un menor de edad presuntamente a causa de dengue, cuyo caso está siendo investigado tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, que ha exigido una respuesta al respecto en un plazo de 24 horas.

“Estamos contestando a la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, en 24 horas no se puede hacer ninguna investigación y menos en un caso, en donde hubo varias instalaciones que participaron. Necesitamos tener el expediente completo de dónde comenzó el peregrinaje de esta madre con su hijo”, manifestó Sucre.

Agregó que, para la entidad, ha generado especial atención las últimas atenciones médicas que recibió este menor.

"Posiblemente, en las primeras, el niño no estuviera tan complicado. No lo sabemos. Tenemos que esperar el expediente, pero ya en las últimas instalaciones en que se recibió al niño, hay que ver si no había algún signo que percatara de que este muchacho ya realmente estaba en una condición grave", dijo.

Las declaraciones de Sucre surgen durante un evento realizado este martes 16 de abril, en donde el Ministerio de Salud (Minsa) presentó oficialmente una nueva herramienta llamada “Salmi” (Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos).

De acuerdo con la entidad, esta ya ha sido implementada en el 90% de los hospitales y centros de salud de la entidad. “Salmi” es un software diseñado para mejorar el control sobre el abastecimiento de medicamentos e insumos, ofreciendo detalles sobre los inventarios, saldos, vida útil y la disponibilidad mensual de estos recursos, elementos cruciales dada la problemática de desabastecimiento que enfrenta el país.

La entidad explicó que con este sistema en línea, les proporciona datos en tiempo real y podrán identificar con precisión los niveles de desabastecimiento y actuar a tiempo para reorganizar y distribuir adecuadamente los medicamentos disponibles.

Con información de Kayra Saldaña