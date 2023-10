Leche: producción en crisis

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Está la producción de leche en crisis? Desde su producción, procesamiento y comercialización hay preocupaciones y desafíos.

4 de la madrugada y comienza la jornada en las fincas lecheras. Desde la finca de Dixon Rivera en Metetí, en Darién.

Él nos cuenta como a la semana la lechería le rinde más de mil dólares, pero que toso los gastos de han incrementado.

Para Dixon producir leche grado A necesita invertir, pero hoy hay otras preocupaciones reconoce que la producción de leche ha bajado por el costo de los insumos, además de la situación climática.

A Osvaldo Batista no le echan cuentos, conoce bien las altas y bajas de esta actividad.

Esta finca en Pedasí, ha sido de su familia por cuatro generaciones.

Batista reconoce lo que ha ocasionado el cambio climático, que las vacas no rinden, pese a que hizo silos para alimentarlas en verano.

Nuestra capacidad de producción de leche, se viene afectando por factores climáticos, como la sequía y las altas temperaturas, el encarecimiento de los insumos, la falta de tecnificación y de eficiencia de la producción, entre otras.

Hoy solo saca cinco garrafones, cuando antes producían 10, que han tenido merma en la leche

El suministro de leche cruda a las grandes industrias disminuyó en el primer semestre de este año, comparado con el 2022 en 8.8 millones de litros, sobre todo de leche grado C y A, también el suministro a las pequeñas y medianas empresas en 1.4 millones de litros. de acuerdo a la cadena agroalimentaria de la leche.

En Chiriquí, Desiderio está a punto de dejar la actividad, su producción ha bajado un 40%.

Reconoce que hay proveedores que han dejado de producir, que está a punto de dejar la actividad. todo está caro las medicinas y los minerales para el ganado.

La Asociación de Productores de Ganado de Leche de Panamá (Aprogalpa) asegura que los está golpeando los altos costos en fertilizantes, concentrados y productos veterinarios

El presidente de la asociación, Benancio González, advierte que la producción ha bajado un 20%. que los más afectados son los productores de grado c, con un impacto socioeconómico porque producen pequeñas cantidades.

Y es que la industria viene cayendo desde el 2017 y no se ha recuperado, pues se necesitan programas de asistencia técnica, advierten desde la asociación de procesadores de leche

Frank Tedman, asesor de la Asociación de Procesadores de Leche (Anaprole), asegura que hay que desarrollar la estrategia nacional para la producción de leche, que conlleva un compromiso del productor, la agroindustria, del Estado y por supuesto del comercio, que se hace más exigente el conocimiento técnico y científico con el apoyo profesionalizado del Estado la leche y sus derivados constituyen la base de una buena alimentación, producir la que nuestra población necesita a precios accesibles debe ser parte de la estrategia de nuestro país para luchar contra la pobreza y la desnutrición.

Al consultar a los consumidores alertan sobre los altos precios de la leche, que está muy cara.

Y es que en Panamá el consumo equivale a 400 millones de litros de leche al año, entre leche y otros productos lácteos. La producción nacional es la mitad y el restante 50% se importa. Pero ¿sabe usted cuánta leche consume el panameño al año?, entre 90 a 100 litros.

Tedman, desde Anaprole, explica que de la industria láctea dependen más de 15,000 personas y en la lechería trabajan más de 30,000, con un impacto en la economía de unos 100 millones de dólares.

Un vaso de leche tiene vitaminas, y aporta el 30% del calcio que necesitan en el día, por eso, aunque está cara, no falta en la merienda de Sara y Lucia.

Lucía tiene 4 años y le gusta la leche preparada en la crema, como la hace su tía. La canasta básica de alimentos de Acodeco de junio de este año reporta un incremento de precios del queso blanco prensado con más de un 13%, la leche en polvo entera instantánea un 7% y la leche fresca pasteurizada un 2% entre otros

¿Pero que piden los productores?

Benancio Gónzalez, es productor de leche grado a, para él no se trata de impulsar iniciativas de subsidios, que no resuelven si no hay carreteras y electricidad rural.

En Darién un grupo de productores se organizan en una cooperativa. para enfrentar el cambio climático.

Entre ellos Mario Chiari, quien nos dice que lastimosamente este verano fue duro, por el estrés calórico. que las vacas que han parido en el verano se debilitaron, pese a suplementarlas. que los alimentos, las medicinas y los minerales están caros.

También en Darién, Alcibíades cuenta cómo si no llueve el pasto no crece, que ellos quieren exigir a las vacas que produzcan y no se puede, que los insumos siguen siendo caros y si el invierno se va temprano no quedaremos con pasto.

Con el apoyo del programa Darién Sostenible, espera tener unas 300 bolsas de ensilaje para enfrentar el verano. Con este proyecto, nos dice, está mejorando los pastos, ha hecho cercas eléctricas y ensilajes para soportar el verano.

La escasez de producción local favorece la importación y acaba con los productores nacionales, lo que terminará afectando la industria. Esto puede significar pérdida de empleos en el campo y el encarecimiento de estos productos al consumidor.

Osvaldo Batista hijo, nos dice que son ellos, los productores, los que ponen el producto principal para la alimentación y son a los que menos se les paga, que está preocupado, porque están frente a la apertura del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos y vamos a tener que competir con mercados más fuertes.

Urge tomar medidas para conservar y fortalecer la ganadería de leche en el país como herramienta del desarrollo del sector rural y como estrategia para evitar que el precio de un alimento tan importante en la dieta de todos los panameños no aumente todavía más.