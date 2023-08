Lotería Electrónica: ¿Qué ha pasado con su implementación?

Ciudad de Panamá, Panamá/Pasados 21 días del mes de agosto, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) aún se mantiene en la capacitación de los 13 mil billeteros a quienes se les va a proveer de un dispositivo electrónico inalámbrico (handheld) que emitirá los tiquetes de la lotería electrónica.

Según lo anunciado en su momento por Publio de Gracia, presidente de la junta directiva de la LNB, la nueva modalidad de juegos de lotería empezaría a ejecutarse este mes todos los martes y sábados, no obstante al preguntarle a De Gracia, por qué no se ha realizado el lanzamiento, el funcionario se limitó a decir que el tema lo debe abordar la directora de la institución, Gloriela Del Río.

Consultados sobre el tema, el departamento de Relaciones Públicas de la LNB respondió a TVN-2.com, que no hay retrasos en la puesta en uso del producto, "pues todo está dentro del cronograma de trabajo para después presentar la parte de la divulgación y finalmente ver la posibilidad de hacer el anuncio del lanzamiento de los juegos".

Se informó que por el momento, se está capacitando a billeteros y funcionarios de las agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia, localizadas en el interior del país, para posteriormente documentar a los billeteros que operan en la capital. El vocero de la entidad añadió que se está trabajando en otros procesos técnicos y conexiones bancarias, pero se espera que el lanzamiento se haga antes de finalizar este año.

¿Qué dicen los billeteros?

Fernando González, secretario de fiscalización del Sindicato de Billeteros de Panamá. manifestó que en el proceso sigue permeando la desinformación, debido a que todo es improvisado y carece de planificación, pues de los billeteros que ha consultado ninguno ha recibido dichas capacitaciones, incluso los propios funcionarios de la Lotería dicen desconocer de la fecha precisa de implementación de la lotería electrónica y sus dos primeros juegos denominados Loto y Pega 3.

"Al final sentimos que esto va ser uno más de los negocios que hacen los gobiernos. La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río no sale a dar la cara, pero va a la Comisión de Presupuesto a pedir dinero y no habla sobre el proyecto. No se ve seriedad y no sabemos si eso nos va a beneficiar", afirmó.

En su momento De Gracia aclaró que la comercialización de “Lotto” y “Pega 3” no suplantará ni afectará en nada la venta de la lotería tradicional de chances y billetes.

De acuerdo con González, la LNB ha asumido una posición de puertas cerradas y ningún funcionario se ha reunido con los billeteros.

Conforme con el contrato la junta directiva de la LNB sería la encargada de elaborar un reglamento interno que regularía la lotería electrónica, pero según González, a la fecha no se les ha dado a conocer el contenido de dicho reglamento.

Por tal razón, González anunció que durante las próximas semanas estarían presentando ante la Corte Suprema de Justicia una demanda en contra del contrato Nº2013(9)08l con vigencia a 10 años, celebrado con el consorcio Panama Lottery Technology Services, conformado por Panama Scientific Gaming S.A. y Scientific Games International Inc.

Mecánicas de los juegos

Lotto: Juego de azar donde los jugadores eligen una serie de números (balotas) disponibles, permitiéndoles ganar un premio determinado si las balotas seleccionadas son iguales a los que resulten escogidos a la suerte mediante un mecanismo de selección o sorteo, creado especialmente para este juego y no asociado a los que han existido en la lotería tradicional.

Pega 3 (apuesta fija): El jugador escoge un número de tres dígitos, cuyo resultado ganador se determina en que los tres dígitos deben coincidir con los resultados de algún sorteo, cuya frecuencia se determina por la lotería, a través del contrato para ser jugado todos los martes y todos los sábados.