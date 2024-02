Nueva Ley de Medicamentos ¿Una esperanza para abaratar los costos al público?

Ciudad de Panamá/Muchas son las fórmulas que se han implementado, buscando abaratar el costo de los medicamentos en las farmacias privadas a nivel nacional, una de estas alternativas fue la imposición de la reducción del 30% para un listado de fármacos adoptados por la Mesa de Medicamentos.

Una medida que surgió tras la crisis social de julio del 2022, en que, entre otras cosas, los protestantes exigían medicamentos más baratos, comparando los altísimos precios del mercado panameño, con los de países como Colombia, y estableciéndola por seis meses prorrogables, la misma se ha extendido hasta estos días.

Recientemente, en Gaceta Oficial, se publicó el Decreto Ejecutivo No.3 del 20 de febrero del 2024, en el que se establecen nuevas disposiciones al Decreto Ejecutivo No.3 del 14 de febrero 2023, y extendiendo por seis meses más la vigencia del mismo.

Orlando Pérez, presidente de la Unión de Propietarios de Pequeñas Farmacias (Unprofa), manifestó que, este ha sido un decreto que se ha ido prorrogando cada seis meses, y los propietarios de farmacia lo han cumplido, pero, insisten en que esta no es una política que en realidad ayude al beneficiario final.

Recalcó que, lo que se requiere para abaratar los costos de los medicamentos es una verdadera política de Estado que lo permitan.

Dicho esto, los propietarios de pequeñas farmacias apuestan al cumplimiento de la nueva Ley de Medicamentos, ya que, según comentó Pérez, a la medida que se puedan hacer las compras conjuntas con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, se podrán vender a menor costo.

Si los propietarios de farmacia logramos obtener los mismos precios que obtienen la CSS y el Minsa, por supuesto que vamos a mejorar los precios a la población, porque vamos a comprar a precios económicos”, indicó.

Destacó que, en caso de no lograrse no se podrá beneficiar a la población, pero, en caso de que sí, no será necesario establecer este tipo de medidas transitorias, ya que, lo más seguro es que habrá precios topes regulados.

No se tendría la necesidad de renovar estos decretos porque habría un cuadro básico de medicamentos a precios muy accesibles a la comunidad, y es eso lo que queremos”, expresó Pérez.

Por su parte, Guillermo Cortés, voceros de los jubilados, calificó la medida como positiva, sin embargo, es necesario hacer un verdadero análisis, ya que, el 30 % de descuento no representa nada en un país donde cada medicamento cuesta hasta 400% más que en otros países, por lo que considera que la extensión se está haciendo como una campaña política a favor del candidato oficialista.

Aunque guarda la esperanza de que las medidas que salen de la Mesa Técnica de Medicamentos beneficien a las personas, también se muestra un poco incrédulo, pues, para Cortés “nunca han existido funcionarios con voluntad de hacer las cosas bien en pro de los pensionados y jubilados”.

Recordó que, generalmente se han establecido buenos proyectos de Ley, pero, que al final terminan siendo el negocio de alguien.

Aquí lo único que queremos es que las cosas se hagan bien, no que sigamos en el juega vivo de todos los días. Hay que evitar esas cosas porque eso tiene al país sumido en demasiados problemas”, recalcó.

Estas compras, de acuerdo a lo que establece la Ley, podrían empezar a hacerse a inicios del mes de julio.

Consultamos a los panameños en las calles, sobre el costo de los medicamentos y si se han beneficiado con los descuentos, sin embargo, el señor Adán Pinzón, mencionó que el descuento no se ha sentido y lo tachó de "falsedad". Mientras que la señora Judith Jaén indicó que el costo de los medicamentos sigue siendo muy alto, y mucha gente muere por que no tienen como comprarlos y en la CSS no hay.

Créditos fiscales

Los miembros de la Unprofa, tras emitirse el Decreto Ejecutivo 17 de 10 de agosto de 2022, reaccionaron por la gran cantidad de descuento que tendrían que otorgar a los jubilados (en este caso un 50%), por lo que pidieron que se cumpliera con la Ley 6 de 1987 que establece que el descuento a jubilados sería devuelto.

Aunque en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley para esto, el mismo se mantiene estancado en primer debate. Ellos están pidiendo que se continué con su discusión y finalmente se les haga justicia en este sentido, ya que, por años han asumido una responsabilidad que le corresponde al Estado.

Pérez aseguró que, una farmacia pequeña por mes podría estar otorgando unos mil dólares en descuento a jubilados, y para finales de año esto podría reflejar una suma de 12 mil dólares, que ellos están asumiendo.