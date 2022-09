Panamá no ha aportado datos al censo mundial de mariposas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Censo Global de Mariposas, que se desarrolla desde el 2021 en 15 países, no ha recibido hasta el momento ni una foto de Panamá, según la World Sustainability Organization, a través de su programa de certificación internacional para la agricultura y la cría sostenible Friends of the Earth.

La organización, que protege hábitats críticos y especies en peligro de extinción a nivel mundial mediante certificaciones de sostenibilidad, explicó que el censo se basa en la colaboración de los ciudadanos mediante el envío de fotos de mariposas y polillas.

Paolo Bray, director de la World Sustainability Organization, dijo que al ser Panamá un país tropical y estar en una posición crítica entre América del Norte y América del Sur, tiene una impresionante biodiversidad, lo cual es cierto también en cuanto al número de especies de mariposas.

“Como se ha explicado, se sabe poco sobre el estado actual de la población de mariposas, por lo que necesitamos la colaboración de todos los panameños para que nos ayuden a obtener datos sobre la presencia de las especies. Esperamos contar con la mayor participación del país”, manifestó Bray.

Hoy día la organización ha recibido cerca de mil fotos de diferentes partes del mundo, registrando 230 especies, de las cuales 176 son mariposas y 49 polillas.

Hace nueve años en Panamá se calculaba que habían más de mil 500 especies de mariposas, un 10% de las especies del mundo, de acuerdo con la investigación “Abundancia y diversidad de las mariposas en los senderos del Parque Natural Metropolitano”, que reitera que de acuerdo con el lenguaje indígena Panamá significa “abundancia de mariposas”.

Estos insectos son indicadores de la salud de los ecosistemas y la perturbación humana, específicamente en las áreas metropolitanas, manipula la distribución de algunas especies.

Las mariposas, siempre según el estudio, son organismos clave para estudiar las alteraciones de los hábitats, porque son muy sensitivas al tiempo, el clima, la luz del sol y otros parámetros, y su estudio puede ayudar con la conservación y mantenimiento de ecosistemas en peligro.

Actualmente, en los laboratorios del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ubicados en Gamboa se adelantan estudios sobre la población de

mariposas en el país, pero dirigidos a nivel genético, de evolución y diversidad, según se conoció.

Ya a finales de 2019 un equipo de científicos del Smithsonian descubrió que un gen conocido como “WntA” determina las características visibles (fenotipo) de las mariposas de la especie analizada, las Heliconius.

Debido a que las mariposas son organismos modelos para estudios evolutivos, los resultados de una investigación iniciada en enero de este año por la entomóloga Sol Parra, que debía terminar en julio, podría revelar mucho sobre cómo se adaptan en un mundo altamente cambiante, indica una publicación de la entidad científica.

Añade que los patrones de color de alas, casi idénticos, son una defensa evolutiva contra aves insectívoras, las cuales reconocen las mariposas que de acuerdo a los patrones de sus alas tienen mal sabor.

“Mientras más parecidas las mariposas, más rápidamente las aves aprenden a evitar comer cualquiera de ellas”, se explica.

Mientras tanto, a nivel mundial la World Sustainability Organization señala que actualmente solo se conoce el estado de las poblaciones del 1% de mariposas y polillas, aproximadamente unas 2 mil especies.

Estudios recientes en el Reino Unido indican una reducción de aproximadamente el 50% en comparación con las poblaciones registradas en los primeros años, cuando se recopilaron los datos.

Algunas especies, como la monarca occidental, parecen estar más amenazadas, con una población que, según algunas investigaciones, ha disminuido un 90% en 20 años.

“Hay más de 230 mil especies de mariposas y polillas en el mundo. Una biodiversidad asombrosa e impresionante. De media pulgada a 12 pulgadas de ancho, viven un promedio de 2 semanas. Conocemos el estado de solo alrededor del 1% de todas estas especies, pero la mayoría de ellas están constantemente en peligro de desaparecer”, afirma el organismo internacional.

Agrega que la pérdida de hábitat es una de las principales causas de la disminución de especies y que un estudio reciente estima que las poblaciones de mariposas se redujeron a la mitad solo en la última década.

Por ejemplo, en 20 años la población de la mariposa monarca, que durante el invierno migra de Estados Unidos y Canadá hacia México, y que ya no existe en América del Sur, se redujo en un 98%.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Italia es el país europeo con mayor variedad de mariposas con cerca del 60% del total de las especies de ese continente.

World Sustainability Organization se lamenta de que las naciones de América Latina, siendo las más ricos en todas las formas de vida en el mundo, son muy pocos o inexistentes los programas de monitoreos en el tiempo para conocer cómo los cambios globales están afectando a las poblaciones de especies de insectos.

En este sentido, consigna que Costa Rica está a la vanguardia, pues han tenido la oportunidad de tomar datos durante varias décadas y sus resultados son realmente dramáticos, mientras que Argentina es uno de los países del mundo con mayor biodiversidad de mariposas, con más de mil 200 especies.