Productores de maíz y arroz de Los Santos reclaman al Gobierno que cumpla con pagos adeudados

Los Santos/Ni mesas ni taburetes. Los productores de maíz y arroz de la provincia de Los Santos dicen estar contra la pared: a los maiceros las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) les adeudan 10 millones de dólares, mientras que a los arroceros la cifra llega a los 1.5 millones de dólares.

“Estamos endeudados, no somos sujetos de crédito, los intereses de las deudas nos ahogan”, dijo en tono de queja Mack Espinoza, de la Asociación Santeña de Productores de Arroz, a la que se le debe la cantidad antes citada.

“En el caso de nosotros la deuda ya va por los 10 millones de dólares”, agregó por su parte José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, ubicada en La Honda, provincia de Los Santos.

Para tratar de finiquitar de una vez por todas esta situación, los miembros de estas asociaciones de productores han citado para este lunes 14 de agosto al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, o de lo contrario señalan que tomarán otras medidas, que se reservan.

El pasado 30 de julio era la fecha establecida por los maiceros de la península de Azuero para que el compromiso fuera cancelado, pero no obtuvieron ningún resultado.

En el país el mercado de consumo del maíz es de aproximadamente 13 millones anuales de quintales del grano, de los cuales los productores nacionales aportan 2 millones.

Aunque hasta ayer sábado dijeron que no tenían confirmación de la asistencia de Valderrama a la nueva cita, reiteraron que desde horas tempranas se dirigirán a las instalaciones del MIDA, ubicadas en la ciudad de Las Tablas, para esperarlo.

Eric Ballesteros, director regional de esa entidad estatal, solo se ha limitado a reiterar que los expedientes para el pago a los productores se enviaron a la capital, indicó Villarreal.

En la sede central del MIDA no se pudo obtener mayor información al respecto, pues “hay una orden y hay que cuidarse en dar información”, comentó en voz baja una fuente de esa entidad, ligada al pago de compensaciones.

Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, añadió que muchos maiceros ya no tienen ni para comprar una bolsa de semillas certificadas, que las casas comerciales no financian, y cuyo valor fluctúa entre 220 y 230 dólares, amén del pago que deben hacer por los insumos y por el arrendamiento de las tierras.

A los maiceros también se les adeuda el pago establecido en la Ley 107 de productividad, que establece un adicional de 2 dólares por el rendimiento de más de 97 quintales por hectárea.

En el renglón de no pago los arroceros no se quedan atrás, a tal grado que este año no han podido sembrar ni una semilla en el área de Las Tablas, que junto a Tonosí y algo de Pedasí son las zonas productoras del grano en la provincia de Los Santos, comentó Espinoza.

El arroz es el cereal preferido de los panameños, quienes anualmente consumen unas 162 libras (73.4 kilogramos) per cápita.

Según Espinoza, la falta de cumplimiento en la cancelación de los compromisos adquiridos de parte de las autoridades se une a la nula extensión agropecuaria, al deterioro de los sistemas de riego y a la inexistencia del otrora programa de mejoramiento de los caminos de producción.

“El MIDA se cae a pedazos, pero hacen ver que todo marcha bien”, sentenció el productor.

Control de precio en arroz de primera

Sostuvo que ya es tiempo de que el gobierno quite el control de precio que se mantiene sobre al arroz de primera, por el cual se paga un subsidio anual de al menos 150 millones de dólares, a pesar de que ha desaparecido de las estanterías.

Durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) se estableció por decreto que los molineros pagarían solo 17 dólares por el quintal del grano en cáscara, húmedo y sucio puesto por los productores en los molinos, mientras que el gobierno asumiría 7.50 dólares para que el quintal quedara en 24.50 dólares, bajo el compromiso de que se elaborara arroz de primera y se vendiera al consumidor a un precio no mayor de 40 centavos la libra.

“Hoy día casi no hay arroz de primera y el dinero del subsidio ya sabemos a quienes en realidad beneficia, pues se ahorran 7.50 dólares por cada quintal”, adujo un arrocero consultado, quien deploró el silencio que afirmó guardan las autoridades respecto a este tema.

Raúl Palacios, presidente de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), dijo con anterioridad que el subsidio es para mantener un precio estable del grano, en beneficio de los consumidores.

No obstante, los consumidores se han venido quejando de que el arroz de primera ha quedado relegado a las ahora esporádicas ferias libres que realiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), donde deben hacer largas filas para al menos hacerse de unas 5 libras del grano.

En el pretendido encuentro de este lunes con el funcionario Valderrama, maiceros y arroceros manifestaron que esperan “establecer un periodo de pago en días y no en meses, sin que medien las ya acostumbradas mesas de diálogo y menos los taburetes”.