Panamá/Con el pasar de los años son cada vez más visibles los casos de abusos sexuales a los que están siendo sometidos los niños, niñas y adolescentes.

En la mayoría de los casos sus agresores o son familiares o pertenecen al entorno familiar para abusar de los más vulnerables.

Hellen Concepción conversó con los especialistas y nos da información que como padres debemos conocer contenido exclusivo: el silencio de un agresor.

Relacionado Aprehenden a nueve presuntos agresores sexuales

El pasado 9 de febrero de este año Panamá se estremeció al conocer de la desaparición de la pequeña Lina Fabiola rojas de 10 años, quien salió de su casa en horas del mediodía y no se supo de ella por varias horas. la inocente niña de ojos color miel y sonrisa angelical fue encontrada dentro de una casa con signos de maltrato y severos golpes en su pequeña anatomía.

La menor fue llevada al hospital, pero su cuerpo no resistió la golpiza que había recibido y falleció

Tres meses después, en los primeros días de mayo, los resultados de 14 pruebas de ADN condujeron hacia el principal acusado de abusar y asesinar a Lina, un vecino de la comunidad que frecuentaba la casa de la familia y era amigo de todos en el lugar.

Este último caso deja en evidencia que los agresores sexuales en la mayoría de los casos son personas del círculo cercano al hogar.

El fiscal superior en delitos contra la vida e integridad personal, William Granados, dijo que hay confianza en la escuela, en el bus colegial, en la casa de playa, entre los vecinos y conocidos y eso ha hecho que haya un aumento en los delitos de abusos sexual entre los menores."

Le enseñamos a nuestros hijos pequeños todo tipo de formas de mantenerse a salvo. les enseñamos a estar atentos a la estufa caliente, les enseñamos a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, pero la mayoría de las veces, la seguridad del cuerpo no se enseña hasta mucho después, hasta que a veces es demasiado tarde.

Relacionado Presentan otra iniciativa para excluir a agresores sexuales de acuerdos de pena

¿Qué deben saber los niños para protegerse?

Que logren reconocer sus partes íntimas.

Que el niño entienda que sus partes íntimas no puede ser tocadas por nadie.

Importante! siempre debe utilizar ropa.

Deben aprender las formas correctas de dar y recibir amor.

El niño debe ser independiente a la hora de bañarse.

Hablar de las partes del cuerpo de manera directa y establecer una política de no a los secretos puede proteger a los niños pequeños sin asustarlos.

Una de las interrogantes que salen siempre a luz es, en qué están fallando los padres, la sociedad y las autoridades.

Melany Guajardo, psicóloga infantil, expreso “pensamos que vivimos en el panamá de hace 20 años y le permitimos a nuestros hijos hacer cosas que no se deben, el tiempo nos consumió y no nos hemos dado cuento que todo cambio”.

Para la socióloga Nadia Vásquez, el tema del abuso sexual debe ser tratado desde el seno familiar, en la escuela y a todos los

Pero como padres que no debemos hacer

5 reglas para los padres

Los padres deben evitar tomarle fotos desnudos a sus pequeños Evitar que vayan a los baños públicos sin supervisión. Enseñarle a protegerse de otros niños. Compartir y crear espacios de diálogos entre padres e hijos. Las normas deben ser claras y adecuadas para cada niño según la edad.

Un agresor sexual no tiene rostro visible, opera en la clandestinidad, es cauteloso, cuidadoso y casi siempre sus víctimas son los niños vulnerables y las personas con alguna discapacidad.

Su atracción es casi siempre contra quien menos puede defenderse de su ataque.

un agresor sexual opera en silencio para no ser descubierto.

¡Alerta! no hay un perfil

Muy lejos de lo que se piensa, los abusos a menores no provienen de personas desconocidas sino cercanos al entorno familiar o dentro de la misma.

Tal es el caso de la pequeña Cristanys Batista de 6 años hecho ocurrido diciembre de 2017 aquí en la doradilla de la chorrera.

Recortes de periódicos invadieron la prensa local y medios digitales con el caso de Cristany tales como: revelan todos los detalles de cómo encontraron a la niña asesinada en La Chorrera, detienen al sospechoso del homicidio de la menor en la chorrera, y quien es el hombre que mató a Cristany.?

Pero, ¿Quién intentó abusar de Cristany y luego la asesinó?

Era un joven de 22 años que siempre llegaba a la casa de la familia había un alto nivel de confianza por la cercanía que existía.

confianza es palabra clave que más repite en las víctimas de abuso

Ilka Esturaín, abuela de Cristany manifestó que ellos conocían al agresor desde pequeños lo conocíamos, llegaba aquí, jugaba con ella, pero no sé qué pudo pasar.

El agresor y asesino de Cristany, José Eduardo Frías, en aquel entonces formó parte del bloque de búsqueda de la niña, la buscaban por el río, por la comunidad, pero Cristany estaba muerta en su casa, escondida dentro de un tanque lleno de ropa sucia.

“A mi hijo lo llamaron para que fuera a la casa y él nos dijo que ella tenía golpes en la cabeza, moretones por todos lados y que la casa había sangre, pero dijeron que era de gallina", contó la señora Ilka.

El 14 de diciembre de 2018 se hizo la lectura de sentencia y el abusador y homicida de Cristany fue condenado a 40 años de prisión.

Un menor que es víctima de abuso sexual lleva en su cuerpo cicatrices imborrables, su único alivio es el tiempo y los tratamientos de los especialistas.

Algunos logran enfrentar, asimilar y manejar los traumas, mientras que otros, sin apoyo o ayuda profesional, son absorbidos por la culpa y cargan con el estigma por el resto de sus vidas.

Una persona debe ser valorada por lo que es no por lo que le haya pasado expresó la doctora Nilda Santamaría “he tenido casos de menores que no quieren siquiera celebrar sus 15 años porque dicen que no son señoritas por lo que les pasó, otras incluso han quedado embarazadas y no saben qué hacer con los bebés que no tienen la culpa”

Gina de la Guardia, oficial de protección de la niñez de la Unicef, manifestó que el problema siempre ha existido, pero hoy en día es más visible y la gente se está atreviendo a denunciar los casos.

Las cifras lo indican que de los casos de abusos el 64% son niños niñas y adolescentes y el 91 por ciento son mujeres, hay que trabajar en nivel comunitario, se debe abordar el tema y no mirar a un lado cuando se sospecha que algo está pasando.

Falta demasiado por hacer para evitar que, cada vez más, menores sean víctimas de crímenes de abuso sexual:

Necesitamos políticas públicas, estrategias de prevención que alcancen a las familias, escuelas y comunidades; faltan instituciones fuertes, con recursos suficientes y presencia en todo el territorio nacional. Al amparo de estas ausencias actúan los criminales que destruyen la vida y el futuro de nuestra niñez inocente.