Ciberacoso: Tecnología en manos de un agresor

Panamá/El ciberacoso es un comportamiento al que hay que prestar atención, sobretodo en una relación de pareja y de expareja. Puede pasar del acoso psicológico al físico.

Carmen la mamá de Luz Michelle Orocú relataba como fueron los primeros meses de la relación de su hija con su nueva pareja. “era feliz porque se había ganado la lotería mayor. Toda la familia lo acogió a él por ella porque era una chica trabajadora.

Hace 5 años el femicidio de Luz Michelle Orocú nos estremeció. Ella conoció a Juan De Dios Pino a través de las redes sociales, ya viviendo juntos comenzó el acoso, y empezó el control de lo que publicaba en sus redes.

Ailyn Vega, su prima contó que él era un hombre muy autoritario y posesivo y la manipulaba

Incluso luego de asesinarla, se hizo pasar por ella, enviando mensajes a las redes para despistar a su familia. El cuerpo de Michelle fue descuartizado y quemado justo en el patio de su casa.

Esta joven a la que llamaneros María …cuenta que su novio la acosaba por las redes sociales. “me veía por Instagram, me revisaba el perfil, me escribía por WhatsApp. Yo lo bloqueaba y él me llamaba.

Vivía asustada porque pensaba que me iba matar.

Esta joven solo tenía 16 años cuando fue víctima de ciberacoso, por su novio del colegio. Asustada se encerró en su casa y se apartó de las redes sociales.

Nos contó que él “pasaba todos los días por mi casa y yo no salía. Pase meses encerrada en la casa y solo salía con mi hermano …me desaparecí de Instagram y deje de usar celular”.

La psicóloga Natasha Sovers nos define el ciberacoso: es cuando una persona usa las redes para dominarte o ejercer control, si comparte contenido tuyo sin tu consentimiento o si las usa como medio de violencia.

La tecnología nos cambió la vida, con nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos. Pero hay personas que usan su celular y las redes sociales como herramienta para ejercer control, manipular o vigilar su pareja o expareja

Desde la fundación vida mujer, a la abogada Suky Yard nos dice que el hecho de colocar en tu celular un espía para saber dónde estás o te pide video llamada para saber que estás en tal o cual lugar o con quien estas, es acoso. Que se trata de un ciclo de conductas agresivas que no termina de forma adecuada.

Muchas personas justifican estos comportamientos, advierte el psicólogo del Instituto de Salud Mental, Cristóbal Nieto, incluso piensan que él va a cambiar o que si la quiere no la va a lastimar. Aconseja buscar sitios de ayuda donde puede acudir incluso si hay violencia puede buscar ayuda judicial.

Un acosador es una persona controladora, agresiva e irritable, fría carece de empatía, tiene una desconfianza injustificada y provoca sentimientos de culpabilidad.

Le mandaba imágenes de muertos de las redes con un post diciendo que eso es lo que te va suceder, cuenta Julissa Yard sobre el caso de una víctima que acudió a ella en busca de orientación ¿te ha pasado que tu novio o pareja te llama insistentemente y luego te pide hacer una video llamada para corroborar en qué lugar estas? Esto es acoso.

Para nieto, también hay una figura que se ha vuelto muy popular que es el tema de la tóxica, en forma que las mujeres celan al hombre. Que si las están engañando. Que es la forma en que se relacionan

Las redes sociales han cambiado los noviazgos, donde los conflictos por el uso de WhatsApp y los likes parece ser algo cotidiano. Y qué decir de las fotos y videos.

Desde la fundación espacio encuentro mujeres, Eusebia Solís, envía un mensaje a los padres. Cuando el novio le pide a una joven que se tome una foto cuando llego a un lugar. Que los padres los pueden orientar, que eso no es amor.

Usualmente las víctimas no creen que las están controlando, las consideran muestras de amor y aceptan comportamientos violentos. El agresor exige explicaciones o las contraseñas como un acto de confianza

El extremo de la violencia física es el femicidio. Nellys Herrera, directora Instituto de la Mujer nos dice que cuando pasamos por este tipo de cosas hablemos con alguien, con la familia o con las amistades.

Este ciclo de violencia comienza cuando el hombre controla a su pareja, en el trabajo, con sus amistades, la separa de su familia. Después viene la humillación y ataques a su autoestima. Siguen los insultos, los golpes, las agresiones físicas, sexuales y la muerte.

Finalmente, esta joven que fue acosas habló con su mamá, le dijo lo que estaba pasando. Que la perseguían y amenazaban

En las relaciones de pareja usted debe saber que el amor no duele y que si usted siente que está siendo acosada por su pareja o expareja no se quede callada, hable con alguien, busque ayuda y denúncielo.