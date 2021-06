Auto rápidos, una herramienta para masificar la vacuna anticovid de AstraZeneca

Los auto rápidos de vacunas de AstraZeneca son la nueva herramienta de las autoridades de salud de Panamá para ir masificando las inmunizaciones contra la COVID-19 y serán claves durante junio, como adelantó el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, al informar que este mes llegarán menos dosis de Pfizer al país.

El pasado 21 de mayo, en la provincia de Darién, el presidente Cortizo anunciaba que arribaban a Panamá 204 mil dosis de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19, pero esa misma jornada también informó que se recibirían menos de parte de Pfizer en junio.

Explicó el mandatario que en junio próximo "las entregas por semana (de Pfizer) van a bajar a alrededor de 42 mil a 43 mil dosis".

Cortizo aclaró que para el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) las llegadas de dosis de Pfizer aumentarán, por lo que, y se harán barridos de inmunización en las provincias de Darién, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y la comarca de Ngäbe Buglé.

Sin embargo, la operación de varios auto exprés en el país y vacunación de AstraZeneca en áreas de difícil acceso complementa las fases de vacunación que se han planificado con Pfizer.

Con AstraZeneca se vacuna voluntariamente a hombres de 30 años en adelante y mujeres de 50 años y más, lo que permite alcanzar a una población que tendría que esperar unos meses más si hubiesen optado por la inmunización con Pfizer, la cual por el momento se mantiene en Fase 2: adultos mayores de 60 años, docentes, embarazadas y algunos sectores de las personas con enfermedades crónicas.

Gana confianza

La llegada de AstraZeneca a Panamá estuvo rodeada de algo de dudas de las personas, debido a las situaciones internacionales, donde esta vacuna dejó de usarse en varios países, al ser asociada a algunos casos de trombosis.

Sin embargo, en Panamá, en especial en el auto rápido ubicado en los estacionamientos del estadio Rommel Fernández en la capital, las citas para vacunación han mostrado tener una enorme demanda. Desde el pasado 26 de mayo se habilitaron 30 mil citas más en este punto.

Las citas para vacunación con AstraZeneca en la capital ha sido tan bien aceptada, que se suspendió el fin de semana la aplicación de dosis de Pfizer, para concentrarse por dos días solo en AstraZeneca.

La "vacunatón" de los auto rápidos ya han aplicado más de 70 mil dosis de anticovid, primero con Pfizer y ahora también con AstraZeneca, así lo informaron directivos del Club 20-30.

Por el momento, las 317,400 dosis de AstraZeneca que llegaron a Panamá, equivale a 158,700 vacunados, tomando en cuenta las dos dosis. La cifra de vacunados con AstraZeneca ya ronda los 60 mil. Ver Vacunómetro

“Ha sido un éxito desde el primer día, hay mucha aceptación por parte de la población coclesana, y eso es positivo para hacerle frente a esta gran batalla contra el coronavirus”, indicó el Dr. Mario Lozada, director de la región de Salud de Coclé.

Colón, Panamá Oeste, Darién y la comarca Ngäbe Buglé ya iniciaron sus procesos de vacunación de AstraZeneca. Se espera que, para este 4 de junio, inicie operaciones el auto rápido ubicado el estadio Calvin Byron, en Bocas del Toro.

Las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala también tiene dosis asignadas por el programa Panavac-19.

"Tenerle miedo al COVID-19, y no a la vacuna"

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, estuvo este lunes 31 de mayo en el auto rápido de la Feria de La Chorrera, donde se refirió a la seguridad de las dosis de AstraZeneca: "Es una vacuna que tiene una eficacia altamente comprobada, debemos tenerle miedo al COVID-19, y no a la vacuna, pero a pesar de que ha llegado una vacunación, no hemos llegado a la inmunidad de rebaño, no hay que bajar la guardia".

En este auto rápido, no se está vacunando solamente a las personas que vienen en carro, sino también los que llegan caminando, lo montamos a un bus para su respectiva vacunación”, manifestó la primera dama Yazmín Colón de Cortizo.

Por su parte, Kevin Cedeño, director de la región de Salud de Panamá Oeste, indicó que “es muy importante la apertura de este Centro de vacunación, el cual tiene como meta aplicar mil vacunas por día de la farmacéutica AstraZeneca para que en 15 días poder inmunizar unas 15 mil personas".

Cifras recientes

Este lunes 31 de mayo, el Ministerio de Salud brindó en su informe epidemiológico diario algunos detalles de cómo avanza el proceso de vacunación con AstraZeneca en los diferentes auto rápidos y otras áreas del país.

Este su primer día, en la provincia de Panamá Oeste en el auto rápido habilitado en los predios de la Feria de La Chorrera, donde se inocularon a 1,040 personas. En Colón, en el centro ubicado en el Aeropuerto Enrique A. Jiménez donde se colocaron 560 dosis; mientras que en Darién se aplicaron 420 vacunas en el Colegio Marcos Alarcón en Metetí.

El proceso de vacunación con AstraZeneca en Chiriquí, en el auto rápido ubicado en la Feria Internacional de David, donde se aplicaron en este día 540 dosis.

En los predios de la Feria Internacional de Azuero para las provincias de Herrera y Los Santos donde hoy se aplicaron 720 dosis para un total global de 3,230.

En Penonomé, provincia de Coclé, en el punto habilitado en el Boulevard Penonomé donde se aplicaron hoy 1,010 dosis, las cuales totalizan hasta la fecha 3,640.

En Veraguas, en Santiago Mall este lunes se aplicaron 310 dosis para un total de 3,885 desde que inició el auto rápido. También 2,575 vacunas han sido aplicadas hasta hoy lunes en la comarca Ngäbe Buglé.

El Minsa informó que hasta este lunes 31 de mayo, se habían aplicado 1,071,988 dosis entre AstraZeneca y Pfizer. Panamá tiene un promedio de 23 vacunas por cada 100 habitantes.

Tener el 14% de la población vacuna no significa que estamos en inmunidad de rebaño, aún nos falta para lograrlo”, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Tanto Minsa, como la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), mantienen los registros y verificaciones en la plataforma www.panamasolidario.gob.pa/vacunas, donde puede verificar la disponibilidad de cupos los auto exprés para tramitar su cita.