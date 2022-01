Con la entrada dominante de la variante Ómicron en Panamá, se están infectando del virus un promedio de 6,476 nuevos infectados por día.

Así lo dijo el médico epidemiólogo, Arturo Rebollón, a TVN-2.com, al tiempo que indicó que en las últimas dos semanas el país ha experimentado una evolución pandémica que ha saltado de 10 mil casos a 45 mil infectados en las última semana.

Y es que, según el experto, aunque en las últimas cinco semanas se ha percibido un aumento de los ingresados a centros hospitalarios, esta cantidad no se compara jamás al número reflejado en 2021, donde se dieron los picos más altos de hospitalización.

" Estamos en un punto de aproximadamente 6 a 7 veces menos en la cantidad de hospitalizados que el año pasado y donde la gran mayoría de los pacientes ingresados a centros hospitalarios tienen el esquema incompleto de vacunación", afirmó.

En tanto, el epidemiólogo y miembro de la Sociedad Panameña de Salud Pública, Eddy Cabrera, brindó un análisis epidemiológico del comportamiento de la COVID-19 en Panamá, desde mediados de diciembre de 2021 hasta la semana del 10 al 16 de enero de 2022.

De acuerdo con Cabrera, la cuarta ola ha ido subiendo continuamente, muestra de ello es que anterior al rebrote el país tenía un índice de positividad del 2% (de cada 100 pruebas dos salía positivas) ahora con un 36% (de cada 100 salen 36 pruebas positivas), esto seguirá subiendo.

Las causas del incremento, dijo el especialista, radican en que el ómicron es mucho más contagioso que otras variantes y la segunda causa es que las personas no están tomando enserio el nuevo rebrote, debido a que esta variante es más contagiosa pero es menos virulenta, es decir que produce menos daño.

" Tenemos que pensar en comunidad no individualidad, si bien a mi no me puede hacer daño, pero a mis familiares y entorno si le está haciendo", expresó.

Finalizó diciendo que la comunidad debe mejorar su proceder, dejando de ir a fiestas y usar mascarilla cuando estamos cerca de otras personas.