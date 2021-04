Desempleo y deuda bancaria, dos problemas que no han sido dimensionados en Panamá

La discusión sobre una posible extensión de la moratoria bancaria se trasladó del Pleno de la Asamblea Nacional al campo de las redes sociales, donde el diputado independiente Edison Broce proponía eliminar esta medida a cambio de crear empleos para que los panameños puedan hacerle frente a sus obligaciones, mientras que la diputada Zulay Rodríguez del PRD la defendía señalando que al eliminarla miles de panameños perderían sus bienes.

Ante un panorama sombrío y no muy claro para el sector económico del país, donde muchas actividades permanecen cerradas, algunas empresas mantienen la reducción de la jornada laboral y otras tantas siguen luchando para sobrevivir a un virus que puso de rodillas al mundo, mieles de panameños temen que al eliminar la moratoria o finalizar su vigencia el 30 de junio no puedan hacerle frente a sus compromisos y perder lo que con mucho esfuerzo han conseguido, mientras que otros se mostraron a favor de Broce señalando que no quieren migajas, sino volver a trabajar.

Víctor Cedeño, un joven que apenas pasa los 30 años tiene casi un año de estar cesado, decidió regresar con sus padres y alquilar la casa que hacía poco había adquirido, sin embargo, los inquilinos también quedaron suspendidos de sus empleos y le tocó acogerse a la moratoria, él prefiere que todo vuelva a la normalidad y poder generar sus propios ingresos.

Pero también es consciente que de nada sirve que eliminen la moratoria si igualmente seguirá sin trabajo al igual que sus inquilinos y en tal caso perdería su casa.

La situación se debate en una delgada línea que contempla la tan anhelada reactivación económica tras un año de pandemia, la posibilidad de que las empresas puedan mantener las plazas de empleo, la falta de un plan que marque el camino por parte del gobierno y el lento ritmo que lleva el proceso de vacunación.

Para el economista Olmedo Estrada, no solo se trata de eliminar o extender la moratoria, sino de proponer mecanismos para activar la empleomanía del país y que se puedan conservar estas plazas, de esta forma los más de 100 mil panameños que hoy día están sin ingreso puedan pagar sus deudas.

Señaló que sería bueno que el diputado Broce también diga cómo se va a reactivar la economía, porque en este momento no se percibe ninguna acción ni reacción para reactivarla.

“ Es fácil decir vamos a hacer tal o cual, pero no dicen cómo hacerlo, entonces hay más de 100 mil panameños que no han podido recuperar sus trabajos, un 30 % de micro y pequeñas empresas que no han podido reabrir porque no tienen flujo de caja y también tienen compromisos bancarios”, manifestó Estrada.

Para el economista el gobierno tiene que buscar mecanismos para poder salir de la crisis porque este no es un problema causado por la empresa privada, ni por el ciudadano común, sino que es una crisis sanitaria mundial, entonces es el Estado quien tiene que buscar las soluciones y si hay que sentarse con los bancos para razonar sobre la situación de los más de 100 mil panameños sin empleos y que en el primer mes no podrán pagar, habrá que hacerlo.

“Estamos hablando de un problema serio, no estamos hablando de un grupo de panameños que irresponsablemente no quieren cumplir sus compromisos, si no que el sistema no les ha permitido incorporarse para hacerle frente a los compromisos que tienen”, indicó.

Qué pasará después del 30 de junio

El 22 de octubre del año pasado se firmó un acuerdo entre el gobierno y la Superintendencia de Bancos que extiende la moratoria hasta el 30 de junio del 2021, pero su posible extensión o eliminación atizó la discusión entre los parlamentarios.

Estrada considera que si después del 30 de junio aún hay personas con contratos suspendidos y no se han tomado medidas para ayudarla o no se extiende la moratoria, los bancos actuarán en propiedad porque no habrá una ley que les impida llamar al deudor para que cumplan con sus pagos, pero ¿Cómo lo harán si no están trabajando?

“Según el propio Ministerio de Trabajo, más del 50 % de los panameños que fueron cesados en marzo aún no han encontrado un espacio para poder generar ingresos”, acotó Estrada citando a la Asociación de Hoteles que indicó que más de 38 mil personas que trabajan en hoteles no han podido laborar.

Pensando en esto, el especialista se cuestionó ¿Qué va a pasar con toda esta gente si la ley permite que los bancos ejecuten 2 meses después de no percibir pago? Asegurando que este es un problema que no han logrado dimensionar quienes hacen las recomendaciones al gobierno y que deben medir el impacto de todo esto.

Salidas del problema

Estrada fue enfático en decir que todas las medidas que se puedan plantear para solucionar el problema son bienvenidas, ya que aún la economía del país no recupera terrenos importantes que debe recuperar y es necesario que el gobierno busque e inyecte la economía, porque las inversiones no llegarán por si solas.

Resaltó que con la Asociación Público Privada se pueden desarrollar y activar proyectos que incentiven la inversión extranjera que es lo que se necesita para que las personas puedan trabajar, ya que “ ellos no están pidiendo limosnas, ellos no están pidiendo dinero para pagar sus deudas, están pidiendo empleo para pagar sus compromisos”.

Concluyó diciendo que la Asociación Público Privada es una buena opción para reactivar más de 80 proyectos y eso comenzará a mover la rueda de la economía que mueve el comercio al por mayor y por menor, pero considera que se está haciendo muy poco para lograrlo.

Hizo un llamado a los ministros de Estado y funcionarios que están en sus puestos sin hacer nada salir a buscar esos proyectos para que se pueda reactivar la economía, crear empleos y que las personas puedan hacerles frente a sus deudas sin depender de medidas como la moratoria.