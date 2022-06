Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Unos 954,233 estudiantes, la mayoría de ellos del sector oficial, se acogen a finales de esta semana a las vacaciones del primer trimestre escolar, luego de dos años de ausencia como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2.

No obstante, tanto el regreso a clases como el desarrollo del primer trimestre del año escolar estuvieron cargados de contratiempos. Los más relevantes y que en algunos casos todavía no se superan son las malas condiciones de las infraestructuras escolares, el rezago de miles de estudiantes que no contaron con las facilidades para adaptarse a la educación virtual y la deserción de cerca de 25 mil alumnos durante los dos últimos años.

El presidente de la Federación Nacional de Educadores Trabajadores de la Educación Panameña (Fenatep), Humberto Montero, la cual aglutina a seis organizaciones, detalló que el 30% de las escuelas del país tenían problemas de falta de agua, baños deteriorados y carecían de internet por mencionar algunas de las deficiencias que no se corrigieron y aumentaron en la pandemia.

“ De las 2,200 escuelas que comenzaron el 7 de marzo pasado muchas de esas no tenían las condiciones óptimas para iniciar tales como la falta de agua en más de 550, malas condiciones en infraestructuras de planteles, baños deteriorados, entre otros”, indicó Montero.

En tanto, durante el desarrollo del primer trimestre se observó un aumento en el ausentismo escolar por factores, los cuales ya había reconocido el Ministerio de Educación, como los socioemocionales en los estudiantes, la situación familiar, la situación económica porque muchos padres se quedaron sin empleo, además de las escuelas en mal estado y el creciente número de los casos de COVID-19.

“ Existen escuelas que en el primer trimestre han presentado hasta 3 mil casos de Covid-19 entre estudiantes, docentes y administrativos porque el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no cumplieron con su responsabilidad, una situación que incide directamente en la deserción escolar por el temor de los padres de mandar a sus hijos ante los contagios que siguen aumentando” expresó Montero

Agregó que a todo lo anterior se une el rezago de los estudiantes en asignaturas como español y matemática, una deficiencia que ya era notable antes de que llegará la pandemia de COVID-19, porque el pasado 2019 cuando se conocieron los resultados más recientes de las pruebas PISA, Panamá quedó en la posición 71 de 79 países que participaron.

En la prueba participaron 6,000 estudiantes de 15 años de edad de escuelas públicas y privadas que median sus conocimientos en matemática, lectura comprensiva y ciencias.

De hecho, a finales del mes de mayo se conocieron los resultados de las pruebas de Evaluación Diagnóstica de Aprendamos todos a leer, la cual se comenzó a aplicar el pasado mes de marzo a estudiantes de primero a cuarto grado para conocer sus debilidades y fortalezas en lectoescritura y comprensión lectora. La prueba aplicada a 325 mil estudiantes dejó en evidencia que estos no saben ni leer, ni escribir.

Nivelación de los estudiantes

La coordinadora del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, Anaika De La Espada, explicó que en vista de estos resultados trabajan en un plan de intervención pedagógica por regiones.

“ Se hizo un sondeo que demostró cuál es la realidad que tienen los estudiantes de las 16 regiones educativas porque hay que recordar que cada región tiene su realidad totalmente diferente, es decir, que en algunos casos habrá más rezago”, indicó De La Espada.

Añadió que, por eso en cada región educativa se harán las adecuaciones curriculares necesarias para poder recuperar a los estudiantes sobre todo en asignaturas como español y matemática para que puedan tener avances.

En ese sentido, reiteró que cada región creará su propia metodología para poder nivelar a los estudiantes de primero a cuarto grado que es donde a través de la prueba de Evaluación Diagnóstica de Aprendamos todos a leer detectaron el problema.

De La Espada expresó que los directores de todas las regiones educativas de Meduca tienen hasta el próximo 30 de julio para enviar sus programaciones con las escuelas que han realizado este plan de intervención pedagógica.

“ Como sabemos estamos en la última semana del primer trimestre y luego del receso muchas escuelas van a empezar con la implementación. En algunas regiones educativas del Ministerio de Educación se puede incluir la tutoría y el reforzamiento de parte de los docentes para los estudiantes que están más atrasados, mientras en otras se puede aumentar el número de horas a asignaturas como español y matemática”, indicó De La Espada.