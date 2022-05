Solución a conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica duerme en un escritorio

Por Julio César Aizprúa (Corresponsal Digital)



La solución duerme en un escritorio. Desde el 2020 la entrada de productos lácteos, cárnicos, alimentos para peces, fresas, piñas, plátanos y bananos procedentes de Costa Rica está prohibida por Panamá, en espera de un pronunciamiento por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La prohibición la impuso Panamá en agosto del citado año, argumentando que Costa Rica no había iniciado el procedimiento de renovación de autorizaciones y permisos de una veintena de plantas, que hasta el momento registran pérdidas millonarias.

En 2020 el vecino país envió a tierras panameñas productos por un valor total de $360 millones, aportando un 4% del total de las importaciones, que lidera Estados Unidos y China, con un 26% y 11%, respectivamente.

Panamá es deficitaria en la producción de leche en polvo y queso, mercado que suplía con productos importados en su mayoría de las fábricas ticas. El consumo per cápita anual de leche en Panamá es de 112 litros.

En medio del conflicto comercial Costa Rica no llegó a completar el cuestionario de evaluación sanitaria que las autoridades locales le solicitaron, informó Concepción Santos Sanjur, director nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Reiteró que la evaluación se descontinuó cuando las autoridades ticas decidieron ir ante la OMC, para que sea ese organismo el que decida el conflicto comercial.

“La evaluación no llegó a completarse”, reiteró Santos Sanjur, quien manifestó que la decisión de Panamá de prohibir la entrada de los citados productos ticos está fundamentada en normas fitosanitarias.

No obstante, una fuente del MIDA con conocimiento de esta falta de acuerdo, que prefirió el anonimato, sostuvo que la dirección de Salud Animal debe evaluar, dar respuesta o pedir una ampliación de la evaluación si considera que todo está en orden para volver a permitir la entrada a Panamá de lácteos, cárnicos, alimentos para peces, fresas, piñas, plátanos y bananos procedentes de Costa Rica.

Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), dijo que en el caso de los lácteos “todo sigue igual”.

Díaz agregó que en medio de la diferencia comercial con Costa Rica las autoridades panameñas están utilizando todos los recursos disponibles frente a las normas establecidas, principalmente en el código de las medidas sanitarias y fitosanitarias que rigen en la OMC.

Fuentes consultadas coinciden en señalar que los cambios que hagan las nuevas autoridades costarricenses podrían en los próximos meses acelerar o dilatar las diferencias entre ambas naciones.

El bloqueo de los productos costarricenses por parte de Panamá impulsó a que la nación fronteriza llevara el caso ante la OMC, el 27 de noviembre de 2021, para que se pronunciara sobre las medidas impuestas por Panamá.

Posteriormente, el 12 de enero de este 2022 los ticos le solicitaron al organismo multilateral del comercio la conformación de un Grupo Especial, del que actualmente poco o nada se sabe, donde Brasil, Canadá, China, Australia, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, la Unión Europea, India, Honduras, Nicaragua y México se reservaron el derecho a participar en el procedimiento en calidad de terceros.

Costa Rica argumentó en su momento que la decisión panameña de prohibir determinadas importaciones de sus productos durante los dos últimos años carecía de base científica, en particular porque la situación fitosanitaria o el nivel de riesgo de los productos en litigio no habían registrado cambios que pudieran justificar la decisión de Panamá de no renovar la autorización para la importación.

Panamá ripostó argumentando que la diferencia se debía a que las autoridades ticas no habían iniciado el procedimiento de renovación de autorizaciones y permisos que haría posible la importación ininterrumpida de los productos y que tenía derecho a solicitarlas.

Lamentó la decisión de Costa Rica de mantener su reclamación en la OMC, pero sus autoridades dijeron estar dispuestas a participar en el procedimiento de solución de diferencias “de buena fe”.

Mientras, en un escritorio duerme la posible solución.