Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



La irrupción de la pandemia de la COVID-19 hizo retroceder los ingresos de la taquilla mundial de cine desde los $42.500 millones sumados en 2019 (recaudación récord del sector) hasta los $12.000 millones en 2020, con caídas del 80% en mercados clave como el norteamericano.

Y ahora, a pocos días para cerrar 2021, la industria cinematográfica empieza a recuperarse del virus. Con la taquillera Spider-Man: No Way Home en plena acción (lleva $165.1 millones en sus primeros días en las salas), se espera que la taquilla global alcance unos $21,000 millones en 2021 y aumente hasta los $33,200 millones en 2022, según proyecciones de Gower Street Analytics, startup especializada en el análisis del mercado del séptimo arte.

De cumplirse las estimaciones, y si la contención de la pandemia se mantiene, la industria mundial del cine deberá estar para 2023 en condiciones óptimas para registrar nuevamente los ingresos superiores a los $40,000 millones, como ocurrió en 2017 ($40.900 millones), 2018 ($41.800 millones) y en 2019 ($42.500 millones).

Sería la vuelta a la normalidad de la boletería cinematográfica tras un descalabro que hizo desempolvar registros de la década del 80 del siglo pasado. Es que, para encontrar recaudaciones del ámbito de cine tan bajas como las de 2020, hay que ir 40 años atrás. En total, 274 películas reprogramaron su fecha de estreno de 2020 a 2021 debido a los prolongados cierres de los cines y teatros en todo el mundo y a la suspensión de los procesos de rodaje. " Lo que la pandemia se llevó...", resumieron diversos estudios de mercado en Hollywood y en el resto de la industria del cine, cuando empezaron a medir el impacto de los cierres para contener el coronavirus.

Las más taquilleras

A falta de ver el desempeño que logrará Spider-Man: No Way Home en lo que resta de 2021, la producción china The Battle at Lake Changjin se ubica en la cima de la lista de las películas más lucrativas del año, con $902 millones 453 mil 360. Solo $333 mil de su taquilla la obtuvo en su país de origen y el resto en los diferentes mercados de Europa, Asia y América, según detalla el portal especializado en cine www.boxofficemojo.com.

De hecho, el rendimiento económico de The Battle at Lake Changjin la convierte en uno de los títulos de habla no inglesa más taquilleros de la historia del cine, por delante de producciones como Wolf Warrior 2 (2017), también de China; la francesa Intouchables (2011) o la estadounidense The Passion of the Christ (2004).

The Battle at Lake Changjin se centra en una de las batallas más violentas registradas durante la Guerra de Corea (1950-1953). Otra producción china Hi, Mom, con $822 millones; y No Time to Die, la última película de la saga de James Bond protagonizada por Daniel Craig, con $771 millones 346 mil, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, de la taquilla de cine en 2021.

F9: The Fast Saga ($726 millones 229), Detective Chinatown 3 ($686 millones 257 mil), V enom: Let There Be Carnage ($493 millones 558), Godzilla vs. Kong ($467 millones 863), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ($432 millones 216), Eternals ($396 millones 988) y Dune ($390 millones 328), completan el top-ten de 2021.

Es evidente que, como arrastre de la pandemia, ninguna producción ha podido superar la marca de los $1,000 millones.

Antes de la pandemia, hasta 48 películas de Hollywood y Reino Unido registraron una recaudación por encima de los $1,000 millones, según reflejan las estadísticas de www.boxofficemojo.com. Avengers: Infinity War ($2,048 millones), Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ($2,069 millones), Titanic ($2,201 millones), Avengers: Endgame ($2,797 millones) y Avatar ($2,847 millones), se mantienen como las películas más taquilleras de la centenaria historia del arte cinematográfico.