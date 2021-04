El turismo de vacunas contra el COVID-19

La lentitud de la distribución de las vacunas ha generado frustración, creando el escenario ideal para que en los últimos meses haya aparecido una modalidad, para muchos escandalosa, en el sector turístico: el turismo de vacunas.

Los medios han registrado casos como la llegada masiva de turistas, especialmente argentinos, a Florida para recibir las vacunas de Moderna y Pfizer, pasando por políticos conocidos como Hernando Soto de Perú o Mark Machin, el consejero delegado del fondo de pensiones de Canadá, que renunció a su cargo luego de que The Wall Street Journal reveló que viajó a Dubái para vacunarse, sin informar a las autoridades canadienses.

Por otra parte, celebridades como el conductor televisivo mexicano Juan José Origel, de 73 años, compartió una foto del momento en el que recibía una vacuna contra la covid-19 en Florida. "Qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras las presentadoras de la televisión argentinas, Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, también compartieron en redes sociales su experiencia de vacunación en Florida, donde estaban como turistas.

La controversia ha generado titulares sobre diferentes agencias turísticas que ofrecen vacunación en terceros países. Es el caso reciente de Emiratos Árabes donde, según medios británicos, “las élites adineradas del Reino Unido estarían yendo a vacaciones de lujo en Dubái para vacunarse”.

Si bien es cierto que el turismo de salud existe desde antes de la pandemia y se ha caracterizado por apegarse a la libre oferta y demanda, gran parte de la polémica sobre el turismo de vacuna se centra en la indignación de que muchas personas con poder adquisitivo hacen “trampa” saltándose la fila como resultado de sus privilegios.

El pasado 27 de enero, el Departamento de Salud de Florida informó que poco más de 52.000 personas vacunadas fueron registradas como gente que vive "fuera del estado".

Esto significa que son residentes temporales procedentes de otros estados de Estados Unidos -algo común en Florida, que atrae a muchos jubilados en invierno- y que recibieron una o dos dosis de la vacuna.

Pero en esta categoría también se incluye a los extranjeros que han llegado al estado para vacunarse.

La publicación digital Travel off Path publicó este martes que en tres estados de Estados Unidos: Arizona, Louisiana y Texas están ofreciendo vacunar a extranjeros mayores de 16 años contra la Covid-19 y explica detalladamente dónde y cómo acceder a estos centros de vacunación.

De acuerdo con The New York Times desde el 1 de marzo, cualquier persona mayor de 16 años es apta para recibir la vacuna en las Islas Vírgenes, así que los turistas ni siquiera deben preocuparse por la posibilidad de estar adelantándose en la fila. El territorio también tiene capacidad para alrededor de cien aplicaciones no programadas diarias.

Mientras tanto, algunas agencias de viajes en India anuncian paquetes turísticos con vacunas, incluyendo viajes de ida y vuelta desde la India a Estados Unidos y el Reino Unido. El paquete se vendía por unos 2 mil 014 dólares, según los medios locales.

En un tuit, la empresa Gem Tours and Travels, con sede en Mumbai, dice: "Estamos desarrollando el turismo de vacunas". Y pide a la gente que se registre con su nombre, correo electrónico y número de móvil, asegurando que todo se hará según los permisos oficiales de Estados Unidos.

