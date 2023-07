Copa Oro 2023: Iván Anderson sigue adaptándose a la filosofía de Thomas Christiansen

La selección de Panamá cumplió en la mañana de este domingo con su primer entrenamiento como semifinalista de la Copa Oro luego de golear a Qatar 4-0 en el AT&T Stadium.

Uno de los jugadores que atendió a la prensa apostada en Frisco, Texas, fue Iván Anderson quien fue llamado para reemplazar al lesionado César Blackman.

El hoy jugador del club Monagas de Venezuela, se refirió al partido ante Qatar: "fue un partido donde se nos dieron las cosas, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido de cuartos de final, pero las cosas salieron bien, lo que habíamos entrenado, lo que el profe había comentado, donde podíamos llegar, donde podíamos hacernos fuerte y fue un partido perfecto".

Anderson fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros de selección: "El grupo me ha recibido bien, un grupo que ha estado muy unido, muy alegre, y está para grandes cosas".

Sostiene que sigue asimilando todo el trabajo en apenas dos días de estar con la selección de Panamá en la Copa Oro: "este apenas es mi segundo entrenamiento, estoy viendo los movimientos, lo que quiere el profe, y ahí me iré adaptando. La verdad he hablado muy poco con el profe, he hablado lo necesario, pero ya después me guiará y me dirá lo que quiere que haga”.

Finalmente cerró diciendo:

“Se nota que aquí que cada uno de mis compañeros están comprometidos con la meta, la posición donde los coloque lo van a hacer y se ve la intensidad, la intención que cada uno maneja para afrontar cada desafío y eso me da entender el gran grupo que somos y que estamos para grandes cosas y eso me hace sentir bien. Cada uno busca ganarse su puesto y esperemos a ver qué sucede el miércoles”.

La selección de Panamá está a la espera de su rival en semifinales que saldrá del partido entre Estados Unidos contra Canadá, el próximo miércoles será el partido donde Panamá jugará las semifinales en San Diego.

Con información de Fepafut.