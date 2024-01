De Frente: Alternativas y proyectos del Canal frente a la crisis de agua

Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis del agua es un problema que afecta no solo al consumo de la población en la capital y el interior del país, sino también la actividad de la empresa más importante de la nación, el canal de Panamá.

En este sentido, la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta hizo un balance de los temas más importantes en el programa De Frente con Sabrina Bacal, y dejó claro algunas de las opciones para la vía interoceánica, proyectos, tránsitos y aportes al Estado.

2023 fue uno de los años más secos y hubo reducción de calado en el canal de Panamá.

Aportes al Estado

La subadministradora indicó que por el momento no se prevé una reducción en los aportes del Canal al Estado, ya que se tomó en consideración que en el verano se tendrían menos tránsitos.

Según dijo, el segmento de subastas está subiendo, porque como hay pocos cupos, entonces están siendo más altas de lo que tradicionalmente eran. “Pensamos que esto se puede balancear y dar los aportes presupuestados”.

Espino de Marotta recordó que ahora mismo son 24 tránsitos y es lo que se prevé mantener, en el mejor de los escenarios, si las lluvias empiezan a finales de abril y principios de mayo.

Dejó claro que los clientes saben que todos los veranos se dan restricciones de calado, pero que ahora mismo se han prolongado, dado a que es un problema que no solo afecta a Panamá.

“La industria sabe que es un problema fuerte a nivel macro, les afecta la reducción de números de tránsito, nunca habíamos tenido que llegar a ese nivel, previendo que teníamos el octubre más seco, no sabíamos cómo venía noviembre y diciembre. Nosotros hemos sido muy transparentes con la industria y por eso habíamos pronosticado 18 tránsitos en febrero”, recalcó.

“Gracias al manejo del lago Alajuela las medidas de ahorro en agua y las lluvias de noviembre y diciembre pudimos dar una buena noticia de que subíamos a 24, la industria ha sido bien comprensiva en este momento y lo que esperan es que no suceda nuevamente esta crisis. Lo importante que es la ruta de Panamá en el comercio internacional y hemos escuchado sus sugerencias para hacerlo equitativo y que no se impacte una naviera o un segmento más que otro”, añadió la subadministradora.

Competencias

Frente a la situación, algunos países se hicieron eco de aprovechar las restricciones para pasar las cargas por otras rutas, lo que a juicio de Espino de Marotta, no es una “competencia definitiva”, dado que, si no hay capacidad en el Canal, pues alguna carga se tiene que mover por otros lados, “ya sea por agua o por tierra”.

Explicó que, para la economía de escala, mover carga por agua no se compara con mover agua por tierra. “Definitivamente yo no lo veo, o el Canal no lo ve como una competencia per se. Es un complemento y en el Canal lo hemos visto, han venido buques con carga de más de la que pueden transitar y descargan en el Pacífico, mueven en ferrocarril y cargan en el Atlántico, eso para poca cantidad de contenedores, no para un buque que trae 15,000 contenedores”.

“Definitivamente que cuando no hay alternativas cualquier opción sirve, pero no lo veo como una competencia grande para el canal de Panamá”, puntualizó.

Algunas navieras movieron su tránsito hacia el canal de Suez, un punto que ahora está teniendo una dificultad política, lo que le da más importancia al canal de Panamá y algunas de las navieras están tocando otra vez las puertas de vuelta, sin embargo, no pueden absorber más de lo que quisieran porque no hay agua suficiente. “Definitivamente si tuviéramos más agua pudiéramos haber captado algo”.

Soluciones a la falta de agua y proyectos

La falta de agua golpea no solo al tránsito del Canal, sino también al consumo de la población, por lo tanto, en la vía Interoceánica han venido analizando proyectos de agua. En el 2019 se hicieron estudios de las dos opciones a largo plazo.

“Sí tenemos algunas soluciones, nos hemos vuelto ingeniosos en cómo ahorrar agua, ahora estamos usando menos agua que antes para los tránsitos, esa tendencia te sirve para mitigar el problema de falta de agua por un periodo de tiempo, pero con un año seco como este tendríamos que prácticamente volver a lo mismo, salvo que tenemos un proyecto nuevo que vamos a adjudicar prontamente, que es reubicar la toma de agua de la planta potabilizadora de Miraflores, de donde se encuentra en Paraíso a Gamboa, eso nos va a permitir ahorrar agua, porque vamos a poder usar las tinas de ahorro de agua con mayor frecuencia”, sostuvo.

Así las cosas, Espino de Marotta dijo que el lago Gatún se construyó en 1914 y el lago Alajuela en 1935, cuando el consumo de agua en la población y los tránsitos no eran de la magnitud de la época actual.

“Si se comparan al día de hoy es obvio son recipientes que almacenan cierta cantidad de agua y para seguir creciendo el Canal y el consumo de la población tenemos que buscar otras fuentes de agua, no es nada más por la sequía. La sequía nos ha puesto mayor presión, pero es obvio que la población crece, hemos metido como tres o cuatro plantas para potabilizar en el mismo lago, lo que antes era en Miraflores, Monte Esperanza, creció con Sabanitas, con Chilibre, Howard y Summit, el volumen que se almacena con lluvia o sin lluvia es finito. Es importante que el país vea que si queremos crecer tenemos que asegurar más agua, no es solamente para la operación del Canal”, aseveró.

Insistió en que es importante que se vea la situación del agua como un tema país.

Recientemente la Unión de Prácticos del Canal de Panamá envió una carta al presidente de la República, advirtiendo que si no se toman las medidas se afectaría la continuidad operativa de la vía.

“Claro que sí, el Canal siempre le ha puesto la prioridad al agua potable. Nosotros no vamos a dejar sin agua a la población por pasar buques, tanto así que, hemos bajado a 24 buques para garantizar el volumen de agua sin impactar a la población. Estamos viendo la presión de los clientes porque es una ruta importante”, sentenció la subadministradora, al tiempo que recordó que, han generado grandes ingresos al Estado, además de 8,500 empleos. “Son necesidades reales del país y hay que explotar esas 52 cuencas hidrográficas que tenemos en el país”.

Otro de los proyectos importantes que compartió la subadministradora está relacionado a ahorrar agua. Operando el canal ampliado han notado que la calidad de agua en el área de Cocolí y Miraflores, Paraíso, se afecta más con la utilización de la tina de ahorro de agua, entonces, cuando hay exceso del recurso no hay problema, porque el proyecto fue diseñado para operar con tinas o sin tinas, entonces, tradicionalmente se hace vertido con el lago cuando se llena en los años lluviosos y en vez del vertido se usan las tinas de ahorro de agua para hacer lavado y limpiar la calidad de agua.

“Nos hemos dado cuenta que por la operación del Canal llega un punto en que esa introducción de agua salada no es significativa, se neutraliza y en ese punto es la mitad del Corte Culebra, esta tubería va a extraer agua de Gamboa hacia la planta de Miraflores, lo que nos va a permitir usar las tinas de ahorro de agua bastante más y entonces es una manera de ahorro de agua. Ese proyecto va a tomar como 24 meses y ya salió la licitación, recibimos propuestas, está en evaluación y nos va a permitir usar 100% el tiempo las tinas de agua de Cocolí, que es una gran ventaja”, puntualizó.

Para Espino de Marotta, el Canal ha demostrado ser responsable ambientalmente en ejecución de proyectos. “Desarrollar el proyecto de Río Indio es lo que quisiéramos, lo que aspiramos hacer”.

“Para poder llevar a cabo ese proyecto hay que delimitar la cuenca del canal ampliado y eliminar la restricción de embalse. Ahora el embalse o el reservorio multipropósito no es necesariamente para operar el tercer juego de esclusas, que es lo que dice la ley, es también para agua potable, o sea que las condiciones del 2006 al 2023 han cambiado, a veces yo pienso que la gente pierde la perspectiva del tiempo que ha pasado, la situación que estaba en el 2006 no es la misma que está en 2023”, acotó.

Bayano también es otro de los proyectos rentables que proponen para agua potable, estudios que se entregaron al gobierno, porque lo pagó el Ministerio de Ambiente, según la subadministradora, donde se pudieran poner potabilizadoras extrayendo agua de allá y se les quita presión a los lagos del Canal.

Reiteró que también es importante proteger la rivera Oeste del Canal y desarrollar proyectos de manera estructurada y compatible.

“En esta crisis se ha notado la importancia del Canal, por eso, es sumamente importante garantizar el agua a largo tiempo. Las navieras quieren que esto sea algo puntual, corto y que retornemos a lo que éramos... Por eso es muy importante ver lo del recurso hídrico, porque si no hacemos nada al respecto allí si puede haber un problema. Si la industria marítima no ve una reacción de Panamá como país, de garantizar el recurso hídrico para el funcionamiento eficiente, rentable y sin interrupción del Canal, allí si podríamos perder competitividad. Todos saben que es algo puntual, esperan respuesta del país para garantizar ese recurso”, sentenció.