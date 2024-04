De Frente: Hablan los siete candidatos a vicepresidente

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocas semanas de las elecciones generales del 5 de mayo, los candidatos a vicepresidente hablan claro sobre su visión, propuestas y expectativas en el programa De Frente, con Sabrina Bacal.

Michael Chen

Michael Chen, candidato a vicepresidente por el Movimiento Otro Camino y compañero de nómina de Ricardo Lombana, piensa que su principal acierto es que viene de la empresa privada y tiene experiencia en poder cambiar la provincia de Colón, pese a que siente que la migración hacia la política fue un poco abrupta y jamás estuvo entre sus planes.

Se dio cuenta un año y ocho meses después de ser presidente de la Cámara de Comercio de Colón, que tenía que “involucrarse” para cambiar el lugar que lo vio nacer.

Por tanto, considera que llegar a la política fue algo abrupto, porque no pudo culminar su periodo como presidente de la Cámara de Comercio de Colón y terminar los proyectos que ha seguido la actual junta directiva. Según Chen, hubiese mandado un mensaje más fuerte terminar el programa “El cambio comienza por mí”, que ideó en este gremio y presentárselo a la población colonense “como debía ser”.

Sobre la política migratoria, considera que la migración es un derecho. Sus abuelos emigraron hace más de 80 años a la provincia de Colón, que los acogió y dijo que les enseñaron a sus hijos amar a este lugar que le abrió las puertas.

Creo que Panamá es un país que recibe a todos, pero tiene que haber una política donde haya control”, Michael Chen

Ideológicamente se define demócrata, pues siente Panamá es un país democrático y cuando se ha referido en algunos temas nacionales sobre Bukele, como la inseguridad, es porque tuvo lo que se necesitaba tomando medidas para combatir las maras en El Salvador. “Centro-derecha, eso es lo que más define a Michael Chen”, recalcó.

Dejó claro que al igual que Lombana está en contra del matrimonio igualitario, porque viene de una familia cristiana y cree en la familia.

Sobre la meta que tiene junto a su compañero de fórmula de convertir a Panamá en una meca del turismo, en medio de la situación económica en la que se encuentra el país, afirmó que lo primero es generar confianza para traer inversiones, por lo que pretenden en los primeros 100 días hacer la reducción de gastos “más grande de la historia de Panamá”.

Habló de sacar las más de 20,000 botellas identificadas en las diferentes entidades del Gobierno, unir el despacho de la primera dama con otro ministerio, revisar viáticos y gastos, para pasar al plan de reactivación económica, pagar a los proveedores e introducir dinero en el sector de logística, turismo, agricultura, construcción y la creatividad.

Le ha pedido a Lombana que le permita liderar la transformación de Colón.

Si Ricardo Lombana no hubiese estado en la papeleta, Chen no votaría, así lo afirmó.

“Varios candidatos a la Presidencia de la República me ofrecieron la vicepresidencia, también me ofrecieron la Alcaldía de Colón, ser diputado, representante, pero mis principios, mis valores y mi visión no son negociables”, recalcó.

No ha hablado con Lombana sobre el cargo que le gustaría ocupar, pero si especificó que no le gustaría estar de adorno, sino que le permita trabajar por Panamá, recorrer las provincias para buscar soluciones rápidas, liderar la transformación de Colón y convertir al país en la meca del turismo.

José Isabel Blandón

José Isabel Blandón es el candidato a vicepresidente por Cambio Democrático y el partido Panameñista, compañero de fórmula de Rómulo Roux.

Blandón es el único de los actuales candidatos a vicepresidentes que antes fue un presidenciable, pero en esta ocasión dio paso a Rómulo Roux. Considera que ha sido un poco diferente, porque una cosa es ser el principal y otra, candidato a vicepresidente. “Lo he podido llevar bien porque hay una buena comunicación entre Rómulo y yo”.

Agregó que esta es la única nómina en que ambos son presidentes de partidos políticos. “Por encima de las aspiraciones personales de cada uno de nosotros está el país”.

Aunque ya ha hablado de las posibles consecuencias que vendrían si José Raúl Mulino, de Realizando Metas gana la presidencia, no sabe si en el plano internacional haya algunas, solo le preocupa las que tendrían los panameños y panameñas, dijo.

Aseguró que no están tratando de confundir al electorado montándose sobre la imagen de Ricardo Martinelli.

Sobre su relación con el otro miembro del panameñismo que corre como candidato a presidente, Melitón Arrocha, indicó que lo conoce desde hace tiempo, tienen diferencias políticas, pero a nivel personal no hay enemistad. “Si te quiero decir, que él no representa al partido Panameñista para esta elección”.

En cuanto al fallo sobre la mina, donde Roux al principio tenía una posición contraria y, además, ninguno tuvo una participación activa en el movimiento que surgió en las calles el año pasado, Blandón dijo que todos los candidatos cambiaron de posición y los que ellos han dicho es que la voz del pueblo es la voz de Dios y de resultar electos el 5 de mayo harán el cierre ordenado y no se va a reabrir, ni la discusión de posibles minas en el país.

Reconoció que en su momento hubo un costo político, pero consideraron también que tampoco era correcto asumir el liderazgo ante los medios de un movimiento que no era de los partidos políticos, sino ciudadano y que surgió de la convocatoria de los jóvenes y los ambientalistas. “Pero si te tengo que decir que muchos de los dirigentes de esos movimientos pertenecer al partido Panameñista e inclusive algunos al partido Cambio Democrático”.

No ve que en la elección salgan más de 10 diputados por libre postulación, ya que considera que es muy difícil en circuitos uninominales, porque donde habría posibilidad, a su juicio, es en los plurinominales.

En el caso de que Rómulo Roux no estuviera en la papeleta, dijo que estaría él así que votaría por él mismo. Sobre el cargo que le gustaría representar, de ganar esta nómina, indicó, que no es obligatorio que el vicepresidente ocupe cargos en el gabinete, sin embargo, sería uno con la responsabilidad de ejecutar, hacer la diferencia en un tema social, donde pueda decir al final dejamos un legado, por lo que eso será decisión de Roux.

Sí dejó claro que no le gustaría la Cancillería, porque no se siente a gusto en temas de protocolo diplomático, sino algo que exija “arremangarse la manga e ir al campo”.

Richard Morales

Richard Morales, candidato a vicepresidente por libre postulación, en la nómina de Maribel Gordón, ya intentó otras vías de participación política, primero tratando de ser el candidato del FAD y luego por vía independiente para la Asamblea.

Cree que la lección que le ha dejado es que las personas deben ser firme en sus principios y convicciones. Anteriormente ha acompañado a Gordón en sus luchas sociales como política y comparten la visión de un Panamá solidario donde se priorice las necesidades de la ciudadanía.

Cree que la izquierda en Panamá no ha tenido mayoría, en parte por lo que ocurrió durante la época militar que coptó a organizaciones que habían sido de izquierda y con la invasión hubo un proceso de disciplina fuerte de la sociedad, luego, el influjo económico de la reversión del Canal.

Siempre ha sido claro con su apoyo a la comunidad LGBT, un tema tabú para otros candidatos. Dijo que a otras candidaturas les cuesta por mero oportunismo, les quita votos, lo que a su juicio es terrible, porque “con la dignidad humana uno no negocia”.

En cuanto al asilo otorgado por Nicaragua a Ricardo Martinelli, mientras le quita nacionalidad a cientos de nicaragüenses, lo califica como una hipocresía espantosa que demuestra que hay crisis democrática con el deterioro de las instituciones en ese país.

Recalcó que el gobierno de Gordón sería mediador y de diálogo en la región, para avanzar en la democratización de las ciudadanos.

En cuanto al Parlamento Centroamericano (Parlacen), dijo que puede ser usado para la integración y la unión, pero el tema del Parlacen es de política exterior, si el país está a favor de la integración regional o aislarse, pero lo que ha pasado es que los partidos tradicionales han mandado diputados corruptos a este ente.

Dio recomendaciones de que Panamá tiene que combatir la evasión fiscal, un enorme problema que afecta al país, combatir la corrupción y auditar la deuda.

La relación de un gobierno Gordón-Morales sería de respeto con Estados Unidos, basada en igualdad, lo que no aceptarían es injerencia en las situaciones internas.

Si Maribel Gordón no estuviera en la papeleta probablemente dejaría en blanco el voto y si llega a ser vicepresidente, le gustaría que su cargo estuviese relacionado a tareas de planificación.

Aida Maduro

Aida Maduro, candidata a la vicepresidencia por libre postulación y el partido PAIS, es compañera de fórmula de Melitón Arrocha.

Maduro fue presidenta de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), tiene más de 20 años de estar trabajando para el sector empresarial desde diferentes ámbitos. Dijo que la experiencia en la CSS, le dejó un sinsabor e impotencia, porque no se tiene la fuerza para hacer los cambios en esta entidad que se encuentra en crisis.

Considera que su aporte para Melitón Arrocha en cuanto a este tema, sería la reestructuración de la Ley 51 para crear mejor inversión y rentabilidad para los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Decidió participar en la nómina por la trayectoria de Arrocha. Se conocen desde hace tiempo y tienen afinidad en lo que buscan por Panamá. “No tengo afiliación política, siempre he trabajado desde el sector empresarial buscando lo mejor por Panamá”.

Fue clara que se identifica con la libre postulación, pero no con las posturas que caracterizan a PAIS sobre educación sexual o matrimonio igualitario.

Maduro dijo que cree en los derechos individuales, el matrimonio, pero también en que cada uno tiene el derecho de elegir a su pareja y cómo se va a desarrollar.

En tanto, se define ideológicamente como de derecha liberal. Lo que sí dejó claro es que el país debe aprovechar sus recursos naturales como la minería.

Prefirió no contestar a la pregunta de si Melitón Arrocha no estuviera en la papeleta a quién elegiría.

En el caso que su compañero de fórmula ganara, el cargo que le gustaría desempeñar, además de vicepresidenta, estaría vinculado a la promoción de Panamá.

Rosario Turner

La doctora Rosario Turner es la candidata presidencial por el Partido Popular y compañero de fórmula de Martín Torrijos.

Como funcionaria pública enfrentó importantes crisis en el sector salud, lo que, a su juicio, le ha dejado como lección que la salud es lo más importante que hay.

Mirando hacia atrás por la pandemia, dijo que es fácil hacer análisis, pero que, en ese momento, no había más nada importante que la vida humana, decisiones de las que no se arrepiente.

Para Turner, cada individuo se establece en la vida y lo importante es que el aspecto espiritual le manifieste que está haciendo lo correcto. “La integridad vale la pena”.

Tanto ella como Martín Torrijos, que ahora encabezan una nómina por el PP renunciaron al Partido Revolucionario Democrático (PRD). Dijo que ese colectivo está inmerso en una contradicción muy grave, con una base identificada en valores y otra maltratada, entre esos, algunos destituidos por acercarse a la campaña de Torrijos.

Indicó que para ella y Torrijos, lo primordial es Panamá.

Turner manifestó que los subsidios son necesarios ante situaciones críticas, pero a la vez deben tener un andamiaje, para preparar a esas personas para que a futuro se superen, porque no se invierten de manera óptima los dineros del Estado.

Si Torrijos no estuviera en la papeleta se abstendría de votar. “No veo a nadie con experiencia que lleve al país a lo que se requiere, una transformación profunda”.

No ha conversado con Martín Torrijos sobre el cargo que ejercería de resultar electos, pero además de ser pediatra y estar vinculada a la salud, también tiene estudios en administración y le gustan los temas sociales.

Athenas Athanasiadis

Athenas Athanasiadis es la candidata a vicepresidenta por libre postulación, compañera de fórmula de Zulay Rodríguez.

Fue diputada por el PRD en el periodo 2014-2019. Dijo que siempre votó a los proyectos de ley por lo justo y correcto sin importar de qué bancada venía.

Cuando fue diputada fue denunciada por usar la planilla 172 para emplear a personas que supuestamente no trabajaban en la Asamblea Nacional, tema del que dijo lo ha aclarado muchas veces, las personas trabajaban por servicios profesionales y dependiendo de la comisión en la que ella estaba, y "sí trabajaban".

Siente que el PRD es un partido bueno con principios torrijistas, pero la dirigencia actual tiene otros intereses.

Cree que es viable y apoya la propuesta de Zulay de cerrar la frontera en Darién por temas de “derechos humanos”, con respecto de los miles de migrantes que por allí llegan y también se exponen a diferentes peligros y muerte.

“Ninguna de las dos está en contra de los extranjeros, al contrario, queremos que vengan personas buenas”, acotó.

En el caso de que Zulay Rodríguez no estuviera en la papeleta, dijo que le gusta la postura de Melitón Arrocha, que es una buena persona y tiene conocimiento.

De llegar a ser vicepresidenta, le gustaría un cargo en Cancillería o en el sector agropecuario.

Camilo Alleyne

El doctor Camilo Alleyne es el candidato a vicepresidente por el PRD y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), compañero de fórmula de José Gabriel Carrizo.

Fue ministro de Salud, durante el envenenamiento masivo con dietilenglicol, una gran crisis para el país. Explicó que dejó una lección en la forma de los sistemas de control que deben robustecerse para evitar que vuelva a ocurrir.

Cree que hace falta rectificar más y mejorar más, sin embargo, dijo que la salud sigue siendo crisis porque no hay una política de Estado.

Alegó que mantiene respeto a Martín Torrijos, pese a que ahora es candidato por otro colectivo. “No hay rivalidad política, hay posiciones políticas”.

Según Alleyne, el PRD siempre ha votado PRD, porque los allí inscritos tienen valores y convicción.

Para Alleyne, en este momento hay siete ofertas electorales y en ese escenario nadie va a ganar por arriba del 33%, por lo que a futuro se necesita un gobierno de concertación nacional.

Apuesta al turismo, a acabar con la corrupción, transparentar al gobierno, mejorar la Zona Libre y fortalecer el sistema logístico.

En cuanto a la minería, dijo que se respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero no les quita la opción de considerar que haya un mandato social popular en un referéndum, porque hay valor en la minería, sin descartar el impacto ambiental.

En el caso de que Carrizo no estuviera en la papeleta, dijo que su voto sería nulo.

Si Carrizo ganara las elecciones además de ser vicepresidente, quiere servir al país donde sea necesario y pueda hacer un buen trabajo.