Rubén Blades sobre candidatos presidenciales: ‘Yo no le doy mi aval a ninguno’

Ciudad de Panamá, Panamá/La candidatura de José Raúl Mulino, encuestas, la situación de Ricardo Martinelli, el papel de la juventud, el impacto de la corrupción en Panamá y su apoyo al Movimiento Vamos, fueron parte de los temas de los que habló en una entrevista especial en De Frente, el cantautor panameño Rubén Blades, quien no solo es famoso por su música, sino también por sus reacciones y escritos sobre la realidad política y social del país.

Candidatura de Mulino

Lo primero que dijo Blades en la entrevista con Sabrina Bacal, sobre la candidatura de José Raúl Mulino, por el partido Realizando Metas (RM), es que el artículo 177 de la Constitución Nacional, establece que se necesita una nómina con un presidente y un vicepresidente o vicepresidenta, por lo que no concuerda con la interpretación del Tribunal Electoral (TE).

Le parece que hubiese tenido “más sentido” si dentro de su jurisdicción, los magistrados del TE hubieran decidido crear jurisprudencia, alegando una circunstancia inédita con la inhabilitación de Ricardo Martinelli, que los llevaba a interpretar de manera urgente la circunstancia normativa y crear la posibilidad de que RM pudiera escoger su vicepresidente.

“Es decir, a mí me parece que eso hubiera tenido más sentido y hubiera estado enmarcado dentro de las facultades que se les conceden a los magistrados. Eso es mucho más que creer que el Tribunal Electoral pueda salir a interpretar la Constitución”, acotó.

Pese a que no hay aún decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre si es constitucional o inconstitucional la candidatura de Mulino, el artista no tiene ni idea de qué pasará con esta situación, lo que sí dejó claro es que no se puede estar “interpretando” la Constitución.

Sostuvo que Mulino es un “proxy” [sustituto autorizado para actuar en nombre de otro] de Martinelli, porque se ha descrito así y ha dicho que va a ayudar al expresidente en la medida de lo posible.

Recordemos que Martinelli fue inhabilitado como candidato presidencial, por su condena de más 10 años de prisión por el caso New Business.

Blades no cree que la imagen de Martinelli esté fortalecida. Dijo que “crea drama como Trump". “Aquí en Panamá, en muchos casos la percepción le gana a la realidad, pero a mí no me parece que él tiene mayoría".

“Claro, también hay que considerar lo siguiente, en Panamá, para mucha gente, desafortunadamente, su opinión de la política es muy baja, porque dicen que con Martinelli va a haber dinero en la calle. No entiendo eso ni veo cómo se pueda traducir eso en la situación en la que él está. No veo cómo se pueda traducir en una mejoría económica para Panamá. Al contrario, nos ubicaría en un plano de aceptación de corrupción que nos lastimaría mucho. No veo inversionistas serios viniendo a Panamá con un presidente que no puede entrar a Estados Unidos o esté asilado en una embajada por una condena de corrupto y tampoco con alguien que esté trabajando para esa persona”, puntualizó.

Sin embargo, cree que es demasiado extremo que Panamá rompa relaciones con Nicaragua, porque eso traería consecuencias para panameños y panameñas en ese país centroamericano. Ignora si hay un plan o estudio de cuántos panameños están allá, por lo que le preocuparía que ocurra de algo de esta magnitud con un estado “dictatorial”.

“Nicaragua a nosotros no nos da nada que justifique tolerar abuso, no estoy de acuerdo con la invasión a una embajada como ocurrió en Ecuador, porque eso pone en peligro el derecho de asilo, especialmente en circunstancias dictatoriales, le restaría a mucha gente la posibilidad de que no los maten y no los lastimen, pero esto crea un problema, porque una cosa es un asilo político y otra cosa es un asilo a personas condenadas que son prófugos. Yo ten lo posible trato de proteger el aspecto institucional”, puntualizó.

Manifestó no entender cómo no preocupa el aspecto de ser considerado un país corrupto si de pronto escoge voluntariamente a "alguien que está trabajando para un corrupto", porque económicamente no va a inspirar confianza. "A mí me parece que eso no es un atractivo para invertir en un país que ha elegido a un gobierno donde todos sabemos que Mulino es un proxy y Martinelli es la figura que ha llevado a esa elección y es una figura desprestigiada en términos internacionales por su condena por corrupción".

No cree en encuestas

Declaró que no cree en las encuestas, porque la situación en el país es tan fluida que puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento. “Personalmente no creo que el señor Mulino tenga esa cantidad”.

No apoya a ninguno

Fue rotundo en su respuesta de que no apoya a ninguno, porque no tienen la propuesta para el país, de desmantelar el sistema que actualmente mantiene el clientelismo.

“No apoyo a nadie que no se comprometa a decir voy a eliminar el esquema corrupto y explicar cómo y con quien lo va a hacer. Ninguno lo ha hecho hasta ahora, no le doy mi aval a ninguno”, sentenció.

En cuanto a los cuestionamientos o críticas por su etapa como ministro de Turismo en el gobierno de Martín Torrijos [del Partido Revolucionario Democrático (PRD)], dijo que trabajó para la patria, para un gobierno escogido democráticamente y él nunca ha sido del PRD.

“Nunca he sido miembro de ningún partido más que de Papa Egoró. Cuando estuve allí cinco años de mi vida serví a mi país, no robé cuando estuve, eliminé a un corrupto, hay cosas más importantes que hacer plata, servir a tu país y a tu pueblo. Ese cuento de robó, pero hizo es una vergüenza, uno está en su puesto para hacer y no para robar”, concluyó.

Fuerza del interior del país

Para Blades, el interior de la república ha sido abandonado y sin la capacidad y voluntad de la gente de las provincias, Panamá no se va a mover de la manera en que debería. “He sugerido un inventario provincial que indique cuáles son las fortalezas y debilidades de cada provincia y a partir de eso atender esas fortalezas, incorporarlas a un plan nacional económico y las debilidades atacarlas".

Además, indicó que mucho voto del interior es importante, entre esos el de la tercera edad, lo que indica que una persona de sesenta años debería ser una de las más informadas, porque ha participado en varias elecciones y no deberían seguir eligiendo a los mismos de siempre.

"Actuamos como dedo no como mano"

Tuvo palabras de elogio para Panamá, pues considera que es el mejor país, que a pesar de ser pequeño ha logrado tantas distinciones, compitiendo con los mejores que hay afuera y ha ganado. “Ahora mismo no avanzamos más porque actuamos como dedo y no como mano, porque no tenemos autoestima en el nivel suficiente de creer que nuestra voluntad pueda cambiar esta experiencia tan amarga que hemos tenido y hemos causado nosotros mismos por nuestra indecisión cívica”.

Administración inefectiva

Blades también indicó que ahora mismo hay mucha gente que considera que es el peor gobierno. No cree que lo sea, pero si está convencido que la administración actual ha sido sumamente inefectiva y ha dejado pasar muchas oportunidades para crear otro tipo de dirección. “Se ha permitido o por lo menos existe la apariencia que se ha permitido la corrupción en niveles molestos”.

“Ahora lo que más se distingue es un periodo de corrupción, de poca efectividad, un gobierno que decepcionó a muchísima mucha gente”, Rubén Blades.

Para el cantautor, no importa quién gane, va a tener que trabajar en un sistema con paradigma corrupto.

Apoyo a Vamos

Blades le ha dado apoyo al Movimiento Vamos, inspirado en el trabajo que han hecho en la Asamblea Nacional, los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, creadores de esta plataforma que prepara candidatos y candidatas nuevos. “Eso hay que apoyarlo, como no pertenecen a partido político, les dije voy a ayudarlos…Yo hago lo que ellos me indican y lo que consideran que haga”.

En este sentido, considera que es imposible llegar a constituir una mayoría de independientes en la Asamblea, pero, si se puede establecer un bloque. “Sería genial 25, o más o menos 15”. Recalcó que no estarán huérfanos, porque Vásquez y Silva los pueden ayudar en la creación de proyectos”.

“Confiemos en nuestra capacidad de respuesta, Panamá es un país especialísimo, pero nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad y creer en nosotros mismos, es lo único que nos puede llevar a salir de la situación en la que nos encontramos, que es muy peligrosa”, finalizó Blades.