De Frente: Pistas que dejó el primer debate presidencial y quién hereda los votos de Martinelli

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego del primer debate presidencial surgen las preguntas sobre cómo impacta el desempeño de los candidatos en la intención de voto, qué no se debe perder de vista, qué temas marcan las campañas y cómo influye que en Panamá no haya una segunda vuelta.

Para la politóloga Claire Nevache, las investigaciones que se han hecho recientemente indican que los debates inciden muy poco. “Más o menos 5% de los votantes cambian su decisión después de un debate electoral”.

Reitera que las investigaciones se han realizado en países con sistemas consolidados como Estados Unidos y en Europa. “En América Latina muy poco, en Panamá no hay, depende de los países, no siempre es igual y en particular donde los sistemas de partidos son débiles y fragmentados puede haber más impacto”.

Nevache explicó en el programa De Frente con Sabrina Bacal, que, de momento, en Panamá, esta es la elección con mayor incertidumbre, dado que algunas encuestas muestran que el 50% del electorado está indeciso y la campaña viene a dar información a esas personas indecisas que no saben por quién votar, y el debate está incluido entre las actividades que proveen dicha información.

Según la politóloga, fue un ejercicio difícil para muchos candidatos y cinco temas a desarrollar en un minuto, con aspectos como seguridad y desarrollo sostenible es complejo, por lo que sugirió que habría que pensar en esta situación para los próximos debates.

Sin embargo, cree que surgieron cosas interesantes que le dan pistas al electorado de “hacia dónde van en sus propuestas para solucionar ciertos problemas”.

¿Es importante la impresión personal?

“La impresión personal es importante, es mentira que la elección es 100 por ciento racional y la gente va a estudiar todos los planes”, aseveró Nevache.

Mencionó algunas cosas sobre cómo se presentaron. Dos llevaban corbata, “lo que quizás hace dos décadas era impensable que fueran así”. Específicamente, Martín Torrijos y Melitón Arrocha, que podría ser para mostrarse con experiencia y presidenciables.

El traje de las mujeres es “difícil de comparar”. Mientras, Rómulo Roux y José Gabriel Carrizo llevaban sacos sin corbata, para lucir más juvenil y Ricardo Lombana que fue el más informal de todos, “no llevaba traje”, lectura que, a juicio de la politóloga, podría ser para tratar de verse fuera del sistema tradicional.

Bukele, Francia y Canadá

Durante el primer debate presidencial, algunos de los candidatos hicieron alusión a ciertos temas, que según Nevache, también dan pistas de con quién quieren trabajar o colaborar de salir electos.

Por ejemplo, Lombana se refirió a Bukele, algo que tal como explicó la politóloga, se ha visto en campañas de candidatos en otros países, dado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele es el más popular de América Latina.

En cuanto a seguridad, Carrizo hizo unas comparaciones con Francia y Canadá. Para Nevache, los índices de este candidato son los más difíciles, porque trae la carga oficialista del Gobierno de turno, que se ha desgastado, pero era lógico que defendería al oficialismo.

La politóloga agregó que en este segmento de seguridad se describió a Panamá como el más peligrosos de América, lo que no es una realidad, “hay problemas en algunos sectores, pero en realidad es un país relativamente seguro en América Latina”.

Las tres cosas importantes de la literatura de ciencia política

Nevache manifestó que, más importante que los temas que podrían marcar la campaña está el hecho de prestar atención para entender a los candidatos, principalmente en los siguientes aspectos:

Si están activando o no algún tipo de “ clivaje ”, que no es más que la línea de división que existe en la sociedad y que forma parte de la entidad política de personas y candidatos”, la cual puede existir en la realidad o ser creada por los candidatos para activar al electorado.

”, que no es más que la línea de división que existe en la sociedad y que forma parte de la entidad política de personas y candidatos”, la cual puede existir en la realidad o ser creada por los candidatos para activar al electorado. El primero y más claro clivaje es el de clase social , que es clásico de los políticos y que en alguna manera representa Maribel Gordón.

, que es clásico de los políticos y que en alguna manera representa Maribel Gordón. Otro fuerte clivaje que intentan activar de forma voluntaria, más inventado y ficticio es el pueblo contra la clase política , que se ve en Roux y Lombana, aunque todos los candidatos son conscientes que los partidos políticos son impopulares, decayeron y pretenden hacer creer que son muy nuevos en el sistema político panameño, aunque se les ha visto en otras elecciones.

, que se ve en Roux y Lombana, aunque todos los candidatos son conscientes que los partidos políticos son impopulares, decayeron y pretenden hacer creer que son muy nuevos en el sistema político panameño, aunque se les ha visto en otras elecciones. El tercer clivaje, no sorprendente e interesante de Martín Torrijos reivindicando el “torrijismo” histórico de la política panameña.

¿Cómo influye tener solo una vuelta electoral?

Nevache indicó que hay pocos países con la característica de una sola vuelta. “Creo que hay una característica adicional, en general son campañas con un enfoque en política pública baja, un clivaje bajo o mediano y con poca intermediación”.

En este sentido se refirió a que son campañas personalistas y eso no da lo que la ciencia política llama una democracia de audiencia, pues el electorado escoge más en función de las personas que en sus programas.

“Tienden a votar por quienes sienten va a ser el ganador o a quien tiene posibilidades, eso de alguna manera desfavorece a partidos pequeños y candidatos con menos renombre en la campaña”, puntualizó.

¿Quién hereda los votos de Martinelli?

Es un hecho que el expresidente Ricardo Martinelli no estará en la elección y en su lugar estará José Raúl Mulino. “¿Quién hereda los votos? Es muy difícil decirlo, no hemos tenido encuestas después del fallo de la Corte Suprema”.

Sugiere que sí ha habido un cambio importante, antes, con Martinelli, que es un “candidato que polariza mucho”, todos los demás querían posicionarse como el “anti-Martinelli”, pero ahora todos han usado algunas frases y otros usan estrategias para recuperar votos de Martinelli.

El nuevo electorado

Tras las protestas de octubre y noviembre pasado por el contrato minero se vio un despertar de la juventud, lo que muchos llaman el nuevo electorado.

Para Nevache, los jóvenes tienen apreciación por algunos temas ambientales, sociales e incluso el matrimonio igualitario.

“Es cierto que la juventud está más desencantada, no es que no le interesa, pero quizás está desencantada por la política democrática, institucional, electoral como la conocemos y creo que es un reto volver a encantar a esa política y la única forma es cumplir con las necesidades que tiene esa población”, puntualizó.