'El proceso será expedito después que tengamos sentencia ejecutoriada', dice magistrado Valdés Escoffery sobre situación de Martinelli

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) enfrenta críticas y muchos retos, a pocos meses del torneo electoral panameño, donde se escogerá a las principales autoridades y que será el 5 de mayo. Uno de los temas en el tintero, es la situación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, candidato presidencial por Realizando Metas, que se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá y quien tiene una condena de más de 10 años por el delito de blanqueo de capitales para la compra de Epasa, en el caso New Business.

El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, habló en el programa De Frente con Sabrina Bacal, de este domingo 25 de febrero. Dijo que muchas personas hablan sin dominar los procesos legales que requiere una sentencia para quedar ejecutoriada y no basta que se emita un rechazo de una apelación.

Sostuvo que han estado en comunicación con la secretaría del juzgado para saber en qué etapa está.

Explicó que el viernes se envió al director de Asesoría Legal del TE a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque ante el escrito enviado por la entidad, la juez Baloisa Marquínez contestó que no estaba [el fallo en firme] y que estaba en instancias superiores.

Valdés Escoffery recalcó que la inspección permitió al director de Asesoría Legal confirmar la información de que existía un edicto puesto por la Secretaría Penal de la Corte, diciendo lo que en instancias previas cuando habían presentado otras acciones se comunicaba a las partes, que se colocaba el edicto para que esa notificación de la decisión surtiera efectos en los siguientes cinco días.

“Todo indica que ese expediente regresará al juzgado el lunes 4 de marzo, porque lo deben desfijar el viernes 1 de marzo a las 5:00 de la tarde”, indicó.

Valdés Escoffery negó que el formalismo sea para dilatar la exclusión de Ricardo Martinelli de la carrera presidencial y de la papeleta. “No tenemos ningún interés en ningún sentido ni en otro, lo que pasa es que muchos perciben que cuando un juzgado se pronuncia, ya con ese pronunciamiento surte efecto la decisión, no es así, hay que poner edictos por determinados días hábiles y no es hasta que se desfijen esos edictos que entonces pueden o no, o hay recursos que se puedan presentar para que uno pueda decidir si esa sentencia está en firme o ejecutoriada”.

“Se malinterpretó la decisión de detención preventiva”

Agregó que también se malinterpretó que la decisión de la jueza de ordenar una detención preventiva tenía que ver con el caso New Business que es el que los ocupa.

En cuanto al proceso de inhabilitación de Martinelli de la carrera presidencial, el magistrado del TE, no quiso entrar en detalles, pues argumentó que el pleno se pronuncia cuando tengan en mano la copia auténtica de la sentencia ejecutoriada, porque ha habido reformas que introducen algunas normas sobre esto, por lo que se debe hacer docencia en el fallo cuando se emita.

El magistrado indicó que el Pleno del Tribunal Electoral, en videos, aclaró que no se han podido pronunciar porque no han recibido la sentencia ejecutoriada y que una vez la tengan, aplicando el debido proceso se hará de forma expedita y “lo expedita quiere decir que tenemos la presión de la impresión de las papeletas…hay que cumplir con el plan general de elecciones de imprimir”.

Primer debate presidencial

Este lunes 26 de febrero será el primer debate presidencial y todo indica que será con el podio de Ricardo Martinelli vacío, sin embargo, las fechas de los debates fueron reprogramadas, debido a que en principio se intentó realizarlos con la presencia del candidato a vicepresidente por Realizando Metas, José Raúl Mulino, contrario a las normas que establecen que solo participan candidatos presidenciales.

Tras la polémica, el TE se vio obligado a reprogramar las fechas e informar que como dicen las normas, solo sería con candidatos a la Presidencia de la República. El magistrado evadió hablar del tema y dijo que prefería concentrarse en lo que está por delante de aquí al 5 de mayo.

Dineros del Estado y crimen organizado en campañas

Sobre la preocupación dentro del Tribunal Electoral con relación al uso de recursos del Estado y de dinero del crimen organizado, por el que el propio magistrado presidente Alfredo Juncá dijo que había investigaciones, Valdés Escoffery explicó que hay diferentes tipos de investigaciones en curso.

Valdés Escoffery destacó las nuevas prohibiciones a los donantes que se introdujeron con la Ley 247 de 2021, además de las que ya había, de que no puede haber donaciones anónimas, de extranjeros y de empresas que no tienen permiso para operar en el territorio nacional, congregaciones religiosas, condenados por diferentes delitos, etc.

En tanto, también indicó que es la segunda elección donde los candidatos en circunscripciones por arriba de 10,000 electores tienen que manejar su campaña "única y exclusivamente" a través de una cuenta única de campaña en bancos oficiales. “Se van poniendo controles que permiten ir cerrándoles las oportunidades a aquellos que quieran usar dinero ilegal”.

Planes para motivar a los jóvenes a votar

48% del electorado tiene menos de 40 años, pero las cifras demuestran que los jóvenes son los que más podrían abstenerse de votar.

El magistrado recordó que, en las elecciones de 1994, los jóvenes entre 18 y 25 años participaron en el 83.2 %, una cifra elevada y en las siguientes vino el descenso, demostrando el desapego, una realidad que también se observa en varios países.

Valdés Escoffery indicó que se están tomando acciones, haciendo el esfuerzo para recuperar la participación de la juventud.

Medidas contra posibles ataques cibernéticos

Para evitar los posibles ataques cibernéticos a la plataforma del TE en las próximas elecciones, el magistrado manifestó que desde hace 20 años han contratado a empresas extranjeras para detectar las vulnerabilidades y las formas para actuar.

La data que tiene la entidad informa que en las elecciones de 2014 recibieron 1.5 millones de ataques, principalmente dirigidos a la denegación de servicios y ninguno fructificó. En el 2019 recibieron 90 millones de ataques que tampoco fructificaron.

Para esta elección, dijo que están preparados y han tomado todas las medidas “humanamente posibles y recomendadas” por los asesores en ciberseguridad panameñas y dos empresas internacionales. “Si en el pasado todas esas medidas han sido eficaces, yo en lo personal no tengo ninguna preocupación y no voy a dar detalles de qué cosas tenemos para dar mayor seguridad”, puntualizó.