Allen Anderson busca estar de pie con un título ganado a pulso

Su triunfo de esa fecha ante Norbert, en Zona Met-Rx, le convirtió en campeón latinoamericano de la GWE; un galardón que deberá defender ante el mismo rival al que se lo arrebató con la estipulación del último hombre en pie.

"Fue difícil obtener este campeonato. Mucho tuvo que pasar; mucho entrenamiento, mucho sacrificio, pero con el favor de la gente que nos viene a apoyar cada sábado pudimos obtener el campeonato latinoamericano", expresó Anderson.

Aunque reconoce que Norbert será un rival difícil, el actual campeón confía que la práctica constante y el aprendizaje obtenido dentro de la escuela de la GWE le llevará al éxito en su defensa, pese a la dificultad del combate que tendrá el sábado 20 de octubre en Zona Met-Rx 2.

"En la lucha de último hombre en pie el conteo vale donde sea. (El árbitro) debe contar hasta diez cuando el rival está tumbado (en el piso) para poder ganar", explicó. "Hemos estado trabajando fuerte con las pesas, el entrenamiento de lona para llevar a cabo la lucha y mantenernos con el título latinoamericano."

Ver esta publicación en Instagram @allen.anderson.gwe.official se convierte en Campeón Latinoamericano Una publicación compartida de GLOBAL WRESTLING EVOLUTION (@gwe.official) el 10 Oct, 2018 a las 4:04 PDT

Anderson reconoce que llegar al sitial donde está es el resultado de un gran esfuerzo que inició cuando trabajó tras bastidores en los eventos de GWE. Incluso comentó que vendía palomitas de maiz en las carteleras, eso le valió para que fuese conocido entre los fanáticos por el apodo de 'millo man'.

"Antes de comenzar en esto, no tenía los recursos necesarios para pagar la academia de la GWE, así que me metí a trabajar directamente en el espectáculo", manifestó. "He estado de árbitro, de acomodador de sillas, he estado de seguridad, he sido el que vende los tiquetes... he hecho de todo aquí, he armado lona, he armado ring y todo eso me ha servido para con humildad reconocer que sin el apoyo de los fanáticos no se hubiera podido obtener el título."

La lucha entre Allen Anderson y Norbert será parte de una cartelera que incluye una batalla campal por el campeonato Met-Rx y la presencia del experimentado luchador puertorriqueño Savio Vega en un combate de triple amenaza contra Ion y Mr. Pascual.

Zona Met-Rx 2 se llevará a cabo en el GWE Center de Transístmica desde las 6:45 p.m.