Beltrán disfruta las Navidades en Puerto Rico

MLB.com conversó recientemente con Beltrán sobre sus tradiciones decembrinas, tanto cuando era niño como ahora:

MLB.com: ¿Cómo era una navidad típica para Carlos Beltrán cuando era un niño en Manatí?

Beltrán: De verdad, era algo grandioso. Nosotros no teníamos mucho, pero teníamos el amor de mis padres, y mi papá trabajaba extremadamente duro para darnos lo mejor que podía. Somos de una familia muy humilde en Manatí.

MLB.com: ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste de niño?

Beltrán: Yo siempre les pedía a mi papá y mi mamá una bicicleta. Siempre me despertaba el día de Navidad y nada, no había bicicleta. Mi mamá solía decir, “Santa se quedó sin bicicletas y no pudo traerte una, pero estamos tratando de darle el mensaje a Santa para que te traiga la bicicleta que quieres”.

Eso pasó durante casi 10 años y la bicicleta nunca llegó. Entonces, un año, apareció. Déjame decirte, estaba tan feliz, tan emocionado que nunca he olvidado ese momento. Ahora que soy padre, trato de mantener el mismo ambiente con nuestros hijos. No es que no puedan tener la bicicleta. Gracias a Dios, pueden tener una bicicleta. Pero lo más importante es que muchas veces uno se enfoca demasiado en el tema de los regalos y todo eso, y creo que lo importante es estar juntos y demostrar amor, respeto y aprecio. Para mí, cuando pienso en las fiestas, pienso en la familia juntándose, hablando de la vida, de cómo podemos mejorar y todas esas cosas.

MLB.com: ¿Qué tipo de bicicleta era?

Beltrán: Una bicicleta normal. Era una de esas BMX. El primer día le espiché las llantas de tanto que la usé. Estaba demasiado emocionado.

MLB.com: ¿Cuál es la comida típica de las fiestas que más te gusta?

Beltrán: En Puerto Rico somos muy tradicionales con el tema de las fiestas. Puerco (cerdo) al horno es algo que hacemos mucho, todo el puerco. Yo hago eso siempre. Este año voy a estar tres semanas en Puerto Rico para las Navidades. Hacemos muchas fiestas en la casa. Me encanta eso. Me fascina ver a mis sobrinos, mis hermanos, mis primos, a toda mi familia en la casa. Jugamos dominó, comemos, nos divertimos, contamos chistes. Para mí, las fiestas son grandiosas, una gran época del año.

Pero la Navidad, especialmente en Puerto Rico, es un poco diferente. Hace calor todo el tiempo. Vamos a la playa. No es como Navidad en Nueva York, donde está frío. No hay nieve en Navidad en Puerto Rico.

MLB.com: ¿Cuánto se reúne la familia cuando estás en casa?

Beltrán: Hago algo casi a diario. No siempre es algo grande. Hago dos fiestas grandes, una la noche antes de Navidad, y también una parranda. Ahí es cuando van músicos y cantantes a mi casa para divertir a un grupo grande de gente. A veces son como 80, 90 personas, así que tienes que estar preparado. Pero he tenido hasta 250 personas en la casa. Te estoy hablando de los mejores cantantes en Puerto Rico, gente como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, todos ellos. Se presentan en la casa y cantan. Eso es algo que le encanta a la familia.

MLB.com: ¿Cómo ha cambiado la Navidad desde que tienes hijos?

Beltrán: Algo que siempre nos ilusiona es poner el arbolito de Navidad. Mi árbol de Navidad siempre tiene todos los adornos abajo porque los niños no pueden llegar a la parte de arriba.T rato de no interferir con la decoración y dejar que se diviertan, así que el árbol de mi casa luce un poco distinto al de las mayorías de las casas.

MLB.com: Mantienes una academia de béisbol y una fundación muy exitosas en Puerto Rico. ¿Hay algo que haces con eso mientras estás en casa para las fiestas?

Beltrán: Normalmente cuando llego a Puerto Rico, las clases se terminaron, así que todos los muchachos ya están en sus casas. Pero los Mets van a jugar en San Juan en abril, así que me gustaría llevarlos a visitar la academia. Creo que vamos a tener un día libre allá, así que para mí sería fantástico ir y quizás llevar a algunos de los jugadores de los Mets y darles a los muchachos una experiencia bien especial. Eso me tiene bien emocionado.

Texto: Anthony DiComo (MLB.com)