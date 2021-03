Regresa la GWE y Mr. Pascual pone la mira en el título

Por TVMAX



El universo de la GWE (Global Wrestling Evolution) vuelve a las acciones este sábado con las maletas llenas de emociones, las intenciones de Mr. Pascual en ser campeón y el combate principal de la velada entre Vandal y Blue Diamond Thunder, en el GWE Center.

"Vamos a tener cinco luchas. De ahora en adelante, estaremos todos los sábados. No hay nada mejor que trabajar todos los fines de semana. Este es el inicio del camino hacia Golpe de Estado, que vuelve el 17 de abril. Este es el inicio a la nueva apuesta que tengo en mi carrera, que es convertirme en campeón de la GWE", manifestó Mr. Pascual, quien explicó cuál es el objetivo de sus planes.

"Ganar el campeonato de la GWE significa recuperar la compañía, que en estos momentos está en manos de Tommy. Tengo todo el año para hacerlo y creo que lo voy a lograr. Esta es la primera vez que busco el título, porque necesito recuperar la compañía", agregó.

Mr. Pascual también expresó que está muy entusiasmado con el duelo en Vandal y Blue Diamond Thunder, ya que le gustaría observar la actuación del joven gladiador ante una oportunidad titular por el campeonato de la GWE.

"Esa es la lucha que más me emociona, porque quiero ver cómo reacciona Blue Diamond Thunder ante el campeón. De ganar, no tendría que enfrentar a Vandal, porque cualquiera le puede quitar el título. Tengo que dejar claro que busco el campeonato, no al campeón", aseguró Pascual, quien anunció que las puertas del GWE Center estarán abiertas desde la 5:00 p.m.

"Todo va a iniciar a las 6:00 p.m. Seguimos todas las normas de bioseguridad para que puedas observar el espectáculo. Todo lo hacemos para que te sientas cómodo", finalizó.

Texto: GWE