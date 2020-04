El cubano Pabán teme que América sea la que más sufra la pandemia

El jugador, en declaraciones a Efe, admitió su pesar por la situación que se está viviendo en España, donde permanece en cuarentena, pero también en Cuba y Estados Unidos, donde reside el resto de su familia.

“Me llaman y escriben todos los días la gente de mi barrio en Cuba, pero también mis padres, que están en Miami. Europa está fastidiada, pero la que más va a sufrir es América porque no tiene los mismos recursos”, explicó el jugador.

Pabán dijo que está “bien” en Alicante, donde reside, pero se mostró “triste” por la cantidad de gente que ha perdido la vida.

“América se va a ver muy afectada. Y ya no hablamos de África, que no sale de una y se mete en otra. Allí se romperá el contador”, lamentó el jugador caribeño, quien se mostró “orgulloso” de la labor que realiza la sanidad cubana a nivel internacional para ayudar a contener la pandemia.

“Tenemos una medicina muy buena, siempre dispuesta a colaborar y ayudar”, afirmó Pabán, quien confió en que el coronavirus permita a todos los países “unirse y luchar juntos contra esa plaga”.

“Juntos será más fácil encontrar una cura que si estamos desunidos”, agregó Pabán, quien confesó que también habla cada día con su madre para conocer la evolución de la enfermedad en Florida.

Jorge Pabán afirmó que no tiene miedo “porque está demostrado que si tomas precauciones no te infectas”, pero sí “angustia y tristeza” por la cantidad de personas que han fallecido.

El balonmanista cubano admitió que no tiene conocimientos médicos, pero mostró sus dudas en cuanto al origen de la pandemia, ya que sospecha que fue algo “provocado de forma inconsciente en un laboratorio y que ha ido evolucionando”.

El jugador, que ya tiene el alta tras haberse recuperado de una operación en la mano que le tuvo de baja durante los últimos tres meses, admitió estar “desesperado y con ganas de volver a jugar”.

“En el plano personal me gustaría acabar la Liga Asobal, pero me parece que no va a haber tiempo. No hay nada seguro, aunque todo eso ahora es secundario”, concluyó Pabán, máximo goleador del Benidorm en la competición.