Costa Rica optimista, pero cautelosa de cara al partido inaugural

“Iremos paso a paso, porque el objetivo es ganar esta copa,” seguró el atacante Bryan Ruiz. “Personalmente quise jugarla. Siento que es un gran momento en el que podemos pelear para ser campeones y quiero ser parte de ello. Por eso hice todo para participar.”

Al mismo tiempo, el Jugador del Año 2016 de la CONCACAF advirtió contra el exceso de confianza, especialmente porque Costa Rica nunca ha levantado el trofeo y solo una vez ha estado en la final.

“Nos hemos preparado muy bien para hacerle frente al torneo,” afirmó Ruiz “Tenemos buenos jugadores y ganas de hacer las cosas bien, pero eso no hace que nos sintamos favoritos. Creo que un equipo que no ha ganado este torneo no pude sentirse así.”

El defensa Giancarlo González subrayó que Costa Rica debe establecer el tono adecuado para el torneo desde el pitazo inicial contra el actual campeón centroamericano Honduras, un equipo que los ticos nunca han podido vencer en la Copa de Oro (0G-1E-3P).

“Indiferentemente del rival, ganar el primer juego es importante para ganar confianza,” comentó la reciente contratación del Bolonia de Italia. “Nos tocó medirnos a Honduras, un rival en la eliminatoria, que sabemos será muy difícil y que debemos saber jugar. Estamos conscientes que este juego no será un referente de lo que se vivirá en la eliminatoria, ya que son escenarios muy distintos y así como lo que se juega.”

"Somos conscientes de que este partido no será como lo que pasará en la calificación, ya que estos son escenarios muy diferentes y en cómo se juegan."