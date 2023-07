Copa Oro 2023: Conoce los panameños que están entre los mejores de las semifinales

México vs Panamá

Disputadas las semifinales de la Copa Oro 2023 Concacaf presentó el once ideal donde destacan panameños y mexicanos quienes sobresalieron en sus respectivos partidos, Panamá vs Estados Unidos y México vs Jamaica.

POR Orlando Mosquera (PAN) - Mosquera fue uno de los héroes principales para Panamá, después de hacer dos paradas en la tanda de penaltis para darle a su equipo una victoria por 5-4 contra Estados Unidos después de un empate 1-1. En total, Mosquera hizo tres salvadas en la noche.

DEF Jesús Gallardo (MEX) - Gallardo fue una amenaza por el flanco izquierdo en el ataque de México contra Jamaica y proporcionó la asistencia en el primer y tercer gol de México en la victoria por 3-0. Su sólido trabajo defensivo mantuvo bajo control a los peligrosos extremos de Jamaica.

DEF Johan Vásquez (MEX) - La columna vertebral de México fue impecable contra los Reggae Boyz y Vásquez fue una parte importante de eso. Completó el 88 por ciento de sus pases y también realizó un robo.

DEF Fidel Escobar (PAN) - Escobar fue un muro en la defensa de Panamá, completando 55 de 58 pases y realizando una recuperación, logrando tener controlado el ataque estadounidense.

DEF Iván Anderson (PAN) - Anderson aprovechó muy bien su gol al recibir un pase de Adalberto Carrasquilla y mantener la compostura para superar al portero estadounidense Matt Turner y marcar.

VOL Luis Chávez (MEX) - El tiro libre de Chávez para el segundo gol de México fue una obra de arte, ya que lo curvó alrededor de la barrera de Jamaica y lo colocó en la esquina superior izquierda de la portería.

VOL Adalberto Carrasquilla (PAN) - Carrasquilla tuvo la asistencia en el gol de Iván Anderson para Panamá y luego convirtió el penalti ganador para los Canaleros. Esto se sumó a una actuación magistral en el centro del campo, completando 78 pases y realizando tres recuperaciones de balón.

VOL Luis Romo (MEX) - Romo fue su incansable yo habitual en el centro del campo, completando 42 de 46 pases y sin permitir que Jamaica contraatacara rápidamente.

VOL Edgar Bárcenas (PAN) - Panamá siempre está en buenas manos cuando Bárcenas está en el campo, y eso se mostró nuevamente contra Estados Unidos, con tres recuperaciones y un 85 por ciento de pases completados.

DEL Jesús Ferreira (USA) - Ferreira produjo un momento de magia para Estados Unidos en el tiempo extra al rematar de volea un cabezazo de Jordan Morris para marcar el único gol de Estados Unidos en el día.

DEL Henry Martín (MEX) - Martín puso a México en marcha de la mejor manera posible con un gol a los 80 segundos del partido contra Jamaica. Marcó el tono para El Tricolor durante el resto del partido.

