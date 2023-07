Copa Oro 2023: "Ahora vemos el fruto de nuestro trabajo", expresó Mosquera

El portero Orlando Mosquera tuvo dos atajadas en la tanda de penales, ante Estados Unidos, que fueron determinantes para que Panamá clasificara a la final de la Copa Oro 2023.

"Estoy muy contento de lograr este objetivo que teníamos", manifestó el arquero en la zona mixta. "Hemos trabajado, hemos sufrido durante todo el torneo, también en la Nations League. Estamos viendo el fruto del gran trabajo que venimos haciendo".

Mosquera se tomó la titularidad en la portería panameña en estos partidos algo que, según él, le ha dado confianza.

"La continuidad que me ha dado el cuerpo técnico, la confianza que me a dado el cuerpo técnico, los jugadores. Eso genera confianza para dar mi granito de arena al equipo y al país", señaló.

Panamá enfrentará a México en la final del certamen a realizarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles el domingo 16 de julio.

"No somos favoritos. Si me dijeran que por ser favorito me dan la Copa, la tomo, pero si bien Panamá viene haciendo las cosas, paso a paso, no es favorito en estos torneos", recalcó.