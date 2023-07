¡Para tomar en cuenta! Señalamientos de Jaime Lozano sobre la selección de Panamá

El proximo domingo 16 de julio las selecciones de México y Panamá jugarán la final de la Copa Oro 2023 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Una vez terminado el partido donde el Tri derrotó sin problemas a la selección de Jamaica, el entrenador mexicano Jaime Lozano se refirió a su rival en la final, quien en medio de la zona flash se enteró de la clasificación de Panamá: "no sabía, vi que se fueron a penales, no sabía y el que fuera, al final para mi ha sido una experiencia inolvidable todo esto que me ha tocado vivir".

Luego en conferencia de prensa un poco más sosegado, destacó que: “normalmente, la final soñada suele ser Estados Unidos vs México, pero a mí eso no me importa, eso es lo menos importante para mí en este momento, el objetivo sigue siendo el mismo, si Panamá está en la final es porque lo hizo un poco mejor que Estados Unidos”.

Otro que se refirió al reto que tiene México en la final de la Copa Oro contra Panamá, fue Luis Chávez, reconociendo que será un paertido más complicado: "nos tocó jugar contra ellos y nos complicaron e partido, entonces no va ser nada fácil para nosotros".

México derrotó 3-0 a Jamaica con goles de Henry Martin, Luis Chávez y Roberto Alvarado, Henry Martín anotó en los primeros 90 segundos, mientras que Luis Chávez marcó un golazo de tiro libre y Roberto Alvarado añadió un gol en el cierre para liderar el camino de la selección Azteca que tratará de buscar su noveno título de la Copa Oro el domingo contra Panamá en el estadio SoFi en Los Ángeles, California.