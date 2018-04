El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp admitió este martes, en la previa del enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mánchester City, que "no tiene sentido" pensar en no encajar goles ante "el mejor equipo de Inglaterra, tal vez de Europa".

"Esperar dejar la portería a cero contra el Mánchester City no tiene mucho sentido. Necesitaríamos un portero fantástico, una defensa fantástica y una organización fantástica", declaró el técnico germano en conferencia de prensa.

El Mánchester City ha anotado 126 goles en lo que va de temporada, aunque el Liverpool no le anda lejos, con 113.

Klopp, no obstante, aseguró que "el City no es perfecto... aunque éste no es el momento de hablar de sus debilidades".

"Me gustan los retos difíciles, me gustan los retos complicados. Para un entrenador, es lo más interesante, qué hacer y cómo preparar a tus chicos lo mejor posible, tanto mental como físicamente. Es una gran oportunidad e intentaremos todo para que ocurra", añadió.

El Liverpool es el único equipo que ha ganado al City esta temporada en la Premier League (4-3 en enero).

"Necesitamos estar en nuestro mejor momento. Hace unos meses estábamos en nuestro mejor momento. Se trata de hacerlo de nuevo y jugar al 100% de nuevo", dijo.

Klopp ya dio al City como campeón de la Premier (saca 16 puntos al United y puede coronarse este próximo fin de semana), por lo que la confianza del equipo que entrena Pep Guardiola "probablemente sea muy alta, pero nosotros también estamos en un gran momento".

"Necesitamos estar orgullosos de nuestra historia. Los chicos están preparados. Estamos listos para hacer todo lo posible, eso es todo", concluyó.