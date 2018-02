En ese precontrato del 14 de febrero de 2017, "no se detectó ninguna infracción del Lille y del señor Marcelo Bielsa contra las disposiciones de la Carta del Fútbol Profesional", estima la LFP en su decisión, que había sido transmitida por los abogados de Bielsa a la AFP.

Según los representantes de Bielsa, ese precontrato cuenta con una "cláusula paracaídas" favorable al entrenador en caso de despido. Los abogados del argentino consideran por lo tanto que la decisión de la comisión jurídica de la LFP es una primera "victoria" en el previsible largo pulso entre las dos partes.

El análisis es completamento diferente en el Lille, que reaccionó después a la noticia.

"La LFP ha quedado convencida de que el LOSC (Lille) no tuvo nunca la intención de cometer un fraude. Por su parte, Marcelo Bielsa pedía que el club fuera sancionado, lo que no ha ocurrido. Pedía igualmente que el contrato bajo firma privada fuera reconocido por la LFP, algo que la LFP rechazó, y no hay motivo para decir lo que esta decisión no dice. El único contrato de trabajo aplicable es el último en fecha, el homologado por la LFP el 20 de julio de 2017", declaró el abogado del Lille, Bertrand Wambeke, en un comunicado del club.

La LFP no respondió a los requerimientos de la AFP este viernes.

Bielsa y el Lille están enfrentados desde la ruptura del contrato del argentino a finales de 2017, por los malos resultados cosechados. El 'Loco', que estaba en el puesto desde el inicio de la temporada, reclama más de 18 millones de euros al club del norte de Francia.

Ambas partes tienen cita el 19 de febrero en el Tribunal de Comercio de Lille. Se ha fijado otra audiencia judicial en la ciudad para el 13 de marzo.