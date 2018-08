Mario Gómez anunció su marcha de la selección alemana

Gómez, de 33 años y jugador en el Stuttgart, había vestido la camiseta alemana en 78 partidos oficiales, en los que había marcado 31 goles.

"Mi tiempo en el equipo nacional no fue siempre fácil en términos deportivos, no siempre exitoso. Pero siempre maravilloso", aseguró el delantero, el segundo que abandona la selección tras la debacle de Rusia. Primero lo hizo Mesut Özil.

"Es hora de hacer hueco y dar la oportunidad a muchos jóvenes de gran talento de que cumplan sus sueños, probarse a sí mismo, reunir experiencias y alcanzar lo mejor para Alemania", agregó.

No obstante no cerró totalmente la puerta a un regreso a la selección nacional: "Sólo si el entrenador en dos años, para la Eurocopa, ve la necesidad por razones improbables y yo aún me siento en forma de poder ayudar, estaré por supuesto listo".

Gómez, que comunicó al seleccionador nacional Joachim Löw su decisión antes de hacerla pública, celebró además la posibilidad de haber conocido a través de selección de fútbol a "mucha gente" a la que seguirá "muy unido".

El jugador reconoció asimismo que fue una gran decepción la salida del Mundial de Rusia en la fase de grupos, la primera vez en la que la pentacampeona del mundo no pasaba de la primera criba.

Gómez ha jugado dos mundiales con Alemania, 2010 y 2018, y tres eurocopas (2008, 2012 y 2016).