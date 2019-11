El Villarreal-Atlético de Madrid no se jugará en Estados Unidos

Un juez de lo mercantil madrileño rechazó la petición de LaLiga al tratarse de un caso idéntico al de hace un año cuando el campeonato español intentó sin éxito celebrar un partido de Liga entre el Girona y el Barcelona en la ciudad estadounidense.

El juicio por este partido de la temporada 2018/2019 en el que se podrá dilucidar si LaLiga puede llevar partidos fuera del territorio español está previsto para el 14 de febrero de 2020.

El magistrado considera que acceder a la petición de LaLiga en el caso del Villarreal-Atlético de Madrid podría suponer anticiparse a la sentencia que debe salir de ese juicio.

"Lo que el juez ha dicho no nos quita la razón, pero no ve que haya riesgo de que aunque no se haga el partido ahora, perdamos el derecho a hacerlo" en otro momento, afirmó el presidente de la Liga, Javier Tebas, este viernes, admitiendo, no obstante, que no se va a jugar en Miami en diciembre.

El juez "no ha entrado en el fondo del asunto, pero nosotros vamos a seguir intentándolo porque creemos que tenemos razón", añadió Tebas.

La RFEF mostró su satisfacción por la decisión judicial en un comunicado en el que destaca que la decisión muestra que el campeonato español "no es un ente independiente, sino que forma parte de la RFEF y sus actuaciones deben coordinarse con la Federación".

La Federación pide, de paso, "el cese inmediato del presidente de Laliga o bien su inmediata dimisión" recordando que "ha judicializado todas las cuestiones habidas y por haber".

- Crecer fuera -

Tras el fallo judicial, el Villarreal mostró "su máximo respeto a una decisión que no prejuzga el fondo del asunto, el cual será resuelto en la vista definitiva el próximo mes de febrero de 2020".

"Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional, por lo que esperamos que a partir de esa fecha LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras", añadió el 'Submarino Amarillo'.

LaLiga, el Atlético de Madrid y el Villarreal habían solicitado el pasado 17 de octubre a la RFEF disputar su encuentro de la 16ª jornada de Liga en Miami, pero la Federación se opuso y LaLiga acudió a los tribunales.

El partido se enmarcaría en el acuerdo concluido por LaLiga con la empresa norteamericana Relevent para desarrollar la marca LaLiga en Estados Unidos.

Este acuerdo prevé la celebración de partidos del campeonato español en Estados Unidos durante los próximos 15 años.

"Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir estando en la vanguardia del fútbol mundial tienes que trabajar mucho con tus aficionados de fuera de España", aseguró Tebas este viernes.

"yo sé que la liga italiana ya está preguntando si lo puede hacer (jugar un partido fuera del país), a ver si lo va a hacer antes que nosotros", advirtió el presidente del campeonato español.

"Estoy seguro de que las ligas acabarán jugando un partido, no más, fuera de sus fronteras", añadió.

AFP.