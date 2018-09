La selección de Panamá tiene definido su grupo en el Campeonato Sub-20 de Concacaf

El Campeonato de Concacaf Sub-20 iniciará el próximo 1 de noviembre hasta el 21 del mismo mes y contará con un total de seis grupos.

Cuatro grupos estarán conformados por 6 selecciones y dos grupos contará con 5 selecciones nacionales.

Así quedaron los grupos donde Panamá es cabeza de serie:

Here are the groups for the Concacaf U-20 Championship! #CU20#LoveForOurGamepic.twitter.com/HRned7L3Qv