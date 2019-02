Gligic, quien comenzó hoy empatado en el séptimo, aprovechó todos los parpadeos de sus rivales, para tira hoy -5 (65 golpes), para meterse en la cima de la tabla y sella la victoria con una tarjeta de 272 golpes (-8 bajo el par), ocho bajó el par de la cancha.

En los 18 hoyos del canadiense, completó 6 birdies y un bogey. Los birdies fueron en los greens del hoyo 5, 9, 10, 11, 14, 16, mientras que el bogey fue en el quince.

"Para ser honesto, todavía no me lo creo, esto es completamente abrumador, pero ahora me toca disfrutar del triunfo, después de una fuerte competencia", dijo el nuevo campeón del Panamá Championship de Golf.

El canadiense con el triunfo se embolsó 112.500 dólares de los 625.00 dólares que repartía la competencia.

El británico Ben Taylor, que arrancó el día en la punta de la clasificación, terminó tercero en la tabla con un tarde de 71 golpes (+1 sobre el par).

El mejor latinoamericano de la tabla general fue Nicolás Echavarria, quien terminó los cuatro días de labor con 278 goles, para un total de -2.