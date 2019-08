Middleton, Woodruff y Aranda salen a competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Las atletas que tendrán acción por Panamá este martes son Aixa Middleton en el lanzamiento de disco, Gianna Woodruff en las semifinales de los 400mts con vallas femenino, y Nathalee Aranda en el salto de longitud femenino. Aranda y Woodruff competirán por primera vez en unos Juegos Panamericanos.

Aixa Middleton, campeona centroamericana competirá por segunda vez en unos Juegos Panamericanos en el lanzamiento de disco femenino.

La competencia del lanzamiento de disco será a partir de las 6:25 pm, y competirán 13 lanzadoras.

Las semifinales en los 400mts con vallas femenino, serán a partir de las 4:15 pm, mientras que el salto de longitud femenino arrancará desde las 5:30 pm.

Woodruff ha estado compitiendo en varios eventos previos este año, uno de esos eventos fue en Lima, en el mes de mayo en el Campeonato Sudamericano, donde obtuvo la medalla de plata. También compitió en el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, imponiendo nuevo récord centroamericano, con 57.78, y en el mes de junio logró clasificarse al Mundial de Atletismo, al registrar su mejor tiempo del año, con 55.91, en el campeonato invitacional realizado en Trinidad y Tobago.

Gianna Woodruff manifestó esta tarde sentirse muy preparada para competir este martes, “Estoy muy feliz por competir en mis primeros Juegos Panamericanos, me siento muy bien, me he estado preparando mucho para mi primera carrera. Me gusta Lima, me he estado preparando duro con mi entrenador en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y quiero ganar una medalla para Panamá.”, agregó.

El apoyo de su familia ha sido su mayor motivación, y su madre estará presente para verla competir. También a Woodruff le motiva poder convertirse en un ejemplo para las futuras generaciones en Panamá, “Lo hago por las más pequeñas, por los niños que me miran día a día, porque yo también estuve ahí, siempre miré hacia Alonso Edward, Irving Saladino, y quiero que esas niñas y niños digan: Si ella pudo, también yo puedo.” explicó.

Por su parte, Nathalee Aranda, que es prima del campeón olímpico panameño, Irving Saladino, vuelve a competir en Lima este año, luego de que también compitiera en el Sudamericano Mayor de Atletismo, que sirvió para que ella corrigiera algunos aspectos para las futuras competencias. “Cuando estuve aquí en el campeonato Sudamericano Mayor, no me fue tan bien porque no encontraba el ritmo en la carrera, pero ayer que estábamos practicando nos enfocamos más en eso para poder hacerlo excelente en el día de competencia.”, explicó.

Aixa Middleton, Gianna Woodruff y Nathalee Aranda son tres de los ocho atletas que representan a Panamá en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

(COP)