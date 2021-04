Ya inició la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

En una ceremonia guardando todas las medidas de bioseguridad, en la cima del Monte Takao, se revelaron los anillos Olímpicos, esta montaña está en las afueras de Tokio y tiene una altura de 599 metros.

👋 Konnichiwa #Miraitowa!Today, #Miraitowa arrived at the top of Mt. Takao to see the Olympic rings installed to celebrate the #100DaysToGo until the Opening Ceremony! ✨@Olympics#Tokyo2020#UnitedByEmotionpic.twitter.com/KKW3Zuji6I