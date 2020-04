Expertos advierten que moratoria podría ser un remedio peor que la enfermedad

A pesar que el proyecto de ley es visto con buena intención, economistas advierten de los posibles riesgos financieros de una moratoria general, debido a que Panamá no tiene moneda local.

“ Panamá tiene un sistema financiero que utiliza una moneda que no es la nuestra, es el dólar. No tenemos un banco central, por ende, no podemos inyectar liquidez al sistema financiero. El riesgo que corremos es aún peor. La medicina propuesta puede ser peor que la enfermedad”, advirtió el economista, Felipe Chapman.

El Proyecto 287 implica la suspensión por 90 días del pago de préstamos hipotecarios, personales y comerciales, tarjetas de crédito, entre otros, otorgados por bancos, cooperativas y financieras.

También suspendería el cobro de mensualidades de arrendamiento de oficinas, locales comerciales y habitacionales.

Una vez culminen los 90 días de moratoria, se deberán establecer mecanismos para prorratear el pago de estos compromisos por un periodo de 24 meses, sin intereses ni recargos.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que analizarán las medidas.

“ El tema es mucho más que la buena intención. Hay que ver cuál es la realidad del país, las finanzas del país. Analizar si esas propuestas son financieramente viables y sostenibles en el tiempo”, manifestó Cortizo.

El proyecto de ley será analizado ampliamente en la Dirección de Asesoría Legal de la Presidencia, para que el Mandatario decida si se convierte o no en Ley de la República.