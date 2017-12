Cumbre de la OMC termina sin acuerdos en temas 'sustantivos'

"No hemos podido obtener resultados ahora, no siempre es posible hacerlo, pero esto no disminuye la decepción que todos sentimos", explicó Azevedo durante la sesión de clausura de la reunión del órgano decisorio más importante de la OMC.

Para el brasileño, es necesario "hacer un examen de reintrospección y comprender mejor las preocupaciones e intereses de los unos y los otros", y adelantó que sí hubo acuerdos en materia de comercio electrónico, así como en subvenciones a la pesca o para la creación de un grupo de trabajo sobre la adhesión a la OMC de Sudán del Sur. "Pero queríamos ir más lejos", remarcó.

"Para muchos la decepción es especialmente amarga", sentenció.

"Hemos trabajado con sumo ahínco en todos los temas. No hubiéramos podido pedir más a nuestros excelentes facilitadores", añadió Azevedo.

A su juicio, el "desarrollo e inclusión" deberán seguir siendo el "núcleo" de los trabajos de la OMC desde ahora.

"Si no mejoramos la vida de los más pobres no estamos cumpliendo con nuestro cometido", consideró.

Por su parte, la argentina Susana Malcorra, asesora del Gobierno de Mauricio Macri y presidenta de la XI Conferencia, recalcó que "hubo compromiso y esfuerzo para encontrar soluciones genuinas pero no suficientes resultados".

En este sentido, valoró que se llegara a consensos en "varias decisiones específicas.

Es así que hizo hincapié en que "luego de años de negociación", por primera vez se ha dado "un avance significativo" con la decisión adoptada respecto a los subsidios a la pesca, que consistirá en llevar adelante un programa de trabajo para continuar las negociaciones.

"Buenos Aires será recordada como la conferencia en que se lanzó seriamente la negociación de la pesca", subrayó.

Asimismo, también destacó el programa de trabajos iniciados respecto al comercio electrónico.

Sin embargo, reconoció que siguen existiendo "temas pendientes" que deberán continuar negociándose., principalmente relacionados con la agricultura.