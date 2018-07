Al menos catorce vuelos cancelados por la climatología en el Reino Unido

Miles de pasajeros, entre ellos numerosos españoles, esperan en el aeropuerto al este de Londres a recibir información de Ryanair, la única aerolínea que de momento ha suspendido sus rutas, entre escenas de caos y quejas de los clientes, que han colgado fotografías y mensajes en las redes sociales.

En un comunicado, la compañía irlandesa de bajo coste se disculpó por haber tenido que cancelar el viernes y hoy "varios vuelos", lo que atribuyó al efecto de las tormentas ocurridas anoche en este país y en toda Europa y "a la escasez de controladores aéreos".

"Los clientes afectados han sido notificados por correo electrónico o mensaje telefónico y se les ha ofrecido la opción de un reembolso o de tomar el próximo vuelo disponible", se señala en el texto, difundido en Twitter.

La empresa reiteró sus disculpas y señaló que "el tiempo y los trastornos por los controladores aéreos están fuera de nuestro control".

Entre los afectados está el español David Preciado, de 33 años, que espera desde hace horas en el abarrotado aeropuerto londinense con su novia Fátima un vuelo a Zaragoza, después de que Ryanair cancelara el que había reservado.

"No sólo no nos dicen nada, sino que nos han pedido que desalojemos el aeropuerto, la gente ha respondido con pitadas", dijo a Efe Preciado, que lamentó que el personal de la aerolínea no fuera más atento con los usuarios.

Una portavoz de Stansted indicó que únicamente Ryanair ha suspendido vuelos en este aeropuerto, mientras que los de Heathrow, Gatwick y Luton experimentan solo retrasos, aunque han advertido de que podrían producirse cancelaciones.

Los aeropuertos londinenses recomiendan a los pasajeros mirar en internet el estado de su vuelo y avisan de que afrontan esperas en la terminal por la alteración de los horarios que ha provocado la meteorología.

Las personas que viajan a Francia por el Eurotunnel se enfrentan también a varias horas de espera desde la terminal de Folkestone, e igualmente quienes acceden por carretera hasta el servicio de ferri desde el puerto de Dover, indicaron las autoridades.

El Reino Unido, así como otros países europeos, vivió anoche fuertes tormentas, que se prevé que continúen de forma intermitente en las próximas horas y que interrumpirán la inusual ola de calor registrada este julio, con temperaturas de hasta 35 grados.

La Oficina meteorológica ha informado de que entre hoy y mañana las temperaturas podrían bajar en Inglaterra hasta los 20 grados centígrados, si bien se espera que remonten progresivamente la semana próxima.

Pasajeros esperan por la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Stansted, en Londres.