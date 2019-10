Cortizo cumple 100 días al frente de Panamá centrado en reactivar la economía

Cortizo, político y empresario de 66 años, asumió el poder el pasado 1 de julio para un período de 5 años con las promesas de una reforma constitucional, mano dura contra la corrupción y de relanzar la economía de un país que produce muy poco, que tiene una educación anclada en el pasado y los sistemas de salud y de justicia colapsados, de acuerdo con todos los radares de observación.

UN PRESIDENTE AUSENTE DE LOS GRANDES TEMAS NACIONALES

Es frecuente encontrarse en redes sociales y en programas y artículos de opinión con la pregunta "qué pensará Cortizo" sobre recientes decisiones judiciales que han devenido en escándalos y hecho resurgir las denuncias de supuesta corrupción e ineptitud de jueces y fiscales, o respecto a las evidencias de clientelismo y nepotismos político en el Legislativo y otras las esferas del Estado.

"Critico la ausencia del presidente en dirigirse a sus ciudadanos sobre los grandes escándalos de corrupción que estamos viendo en el Legislativo, liderados además por los miembros de su Partido Revolucionario Democrático (PRD), y lo que está pasando en el Judicial con los fallos de impunidad", dijo a Efe Ricardo Lombana, el candidato presidencial independiente que logró casi 20 % de los votos en las elecciones de mayo pasado, que Cortizo ganó con el 33 %.

Lombana, quien se reconoce como un opositor y trabaja en la formación de un partido basado en su Movimiento Otro Camino Panamá, afirmó que Cortizo "no tiene que hablarle a los jueces", lo que sería una intromisión y violación al principio de la separación de los poderes, pero sí a los "ciudadanos que queremos ver a un líder que le diga a su país que no está de acuerdo con lo que está pasando".

Para el catedrático de Relaciones Internacionales de la Florida State University en Panamá Carlos Guevara-Mann, en estos 100 primeros días el Gobierno de Cortizo no ha enfrentado una "oposición programática formal" pues los "partidos políticos no ejercen contrapeso alguno, y la sociedad civil, apática e incoherente, no realiza aportes significativos al desenvolvimiento democrático del país".

UNA POLITICA EXTERIOR "EXTRAÑA"

Guevara-Mann, catedrático panameño con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ohio (EE.UU.), dijo a Efe que el manejo de la política internacional en el Gobierno de Cortizo "ha sido mediocre", pues la imagen del país "sigue empantanada" en el tema de lavado de activos y corrupción.

Además, la posición de supuesta neutralidad que ha asumido el Ejecutivo de Cortizo frente a la crisis venezolana contrasta con la del Gobierno anterior, que claramente condenó al Gobierno de Nicolás Maduro, y "transmite la sensación de que pretende contemporizar o transar con una narcodictadura corrupta", es una especie de muestra de que "las convicciones democráticas no parecen tener lugar en una política exterior extraña", añadió el experto panameño.

Algo en lo que Lombana coincidió: "Panamá debe tener una política exterior que no cambie de Gobierno en Gobierno (...) La política exterior no puede ser un zigzag".

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CONSENSOS NACIONALES

En lo que parece haber coincidencia casi total es en alabar las medidas tomadas por Cortizo para reactivar la economía panameña, que entró hace más de un lustro en una etapa de ralentización que se profundizó en 2018 cuando el producto interno bruto (PIB) creció un 3,7 %, la tasa más baja en una década.

Aunque para Guevara-Mann el único logro en ese sentido es haber aumentado en 2.000 millones de dólares la deuda pública, que representa ya poco más del 40 % del PIB, para el expresidente del Colegio Nacional de Economistas Adolfo Quintero esa emisión de bonos era indispensable para obtener fondos y pagar facturas pendientes con proveedores y productores del campo y reactivar la producción.

"A la economía la dinamiza la inversión y el 60% de la inversión de este país es privada nacional y extranjera", argumentó Quintero, que en ese sentido señaló como otro buen paso el impulso dado por el Gobierno a una ley para las asociaciones público-privadas que fue aprobada por el Parlamento, donde el PRD, el partido de Cortizo, tiene amplia mayoría.

Tanto el economista Quintero como el político Lombana alabaron la voluntad de Cortizo de sentarse con los distintos sectores nacionales en busca de consensos en materia económica y política, incluida la propuesta de reforma constitucional que se encuentra en el parlamento a la espera de su discusión formal.

"Es justo reconocer que los 100 primeros días de la Administración gubernamental actual han sido marcados por su voluntad política de afirmar un clima de estabilidad democrática. Lo ha hecho mediante el acercamiento y la consulta con sectores representativos de la sociedad nacional", expresó por su parte este domingo en una declaración pública la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).