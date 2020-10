Jueves de quincena: ¿se siente la inyección de dinero en las calles?

La pandemia ha hecho que la caída de ingresos y, en consecuencia el consumo, la hagan ver desértica.

“En otras ocasiones habría mucha gente en la calle gastando lo que tiene, pero ayer y hoy no he visto movimiento en la calle”, reconoce Keyla Espino.

Ella tiene un pequeño negocio de venta de comida en El Chorrillo al que llama Miss Sazón. Espera que las ventas de este fin de semana superen las expectativas que tiene. Aunque es muy buscada por el sabor de sus platos, la gente resiente la falta de dinero.

“¡Wao! Me he quedado sorprendida: no he visto como antes que había pedidos de antemano. Ahora lo que hay es: ¡no, no puedo, dámelo fiado”, sostiene Keyla.

El economista Olmedo Estrada explica que “es muy importante que aquellas actividades que reinician tengan sostenibilidad para ofrecer productos y servicios que los panameños están dispuestos a consumir”.

Porque sin eso no hay nada.

Días después de su reapertura, algunos comercios como restaurantes y salones de belleza registran baja afluencia de clientes.

Según el Ministerio de Trabajo, hasta esta semana más de 75,500 trabajadores suspendidos volvieron a sus puestos. De ellos, el 70% labora en la ciudad capital. Pero la gente dice que esa estadística no se siente.

“Hay muchas cosas que uno ha dejado de comprar, ajustarse a la situación, porque lo que viene es peor”, dice Javier Rivera, trabajador.

Hay teorías económicas que apuntan a que el estado de ánimo de la población influye en las posibilidades de recuperación económica. Que el miedo al futuro frena el gasto y por tanto el ciclo del dinero. Natividad Flores es vendedora de billetes de Lotería. Ha sentido en carne propia esa teoría.

“En la mañana hay poquito movimiento, la marea sube y baja, van llegando los compradores poco a poco, pero la realidad es que es una ola muy lenta (para ser quincena)”, explica.

Pero los economistas llaman a la calma. Dicen que para reflotar la economía hará falta mucho más que intenciones.

Se estima que este año el país producirá cerca de 10% menos que el año pasado, básicamente por la pandemia.