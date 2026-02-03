Balance y expectativas para 2026: expertos anticipan una mejora laboral

Konzerta, el portal líder de empleo en Panamá, presenta el top 10 de vacantes de esta semana para quienes buscan dar ese nuevo paso en su carrera profesional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Según el estudio Balance 2025 y expectativas 2026 elaborado por Konzerta, portal líder de empleo en Panamá, el 20% de los especialistas en recursos humanos prevé una mejora en el mercado laboral para el 2026. En contraste, el 47% considera que se mantendrá igual, un 20% no tiene una opinión definida y el 13% cree que la situación empeorará.

Además, la mayoría de los expertos tiene una visión positiva respecto a los salarios y contrataciones para 2026. El 79% de los especialistas prevé aumentar su plantilla, mientras que el 21% indica que no hará nuevas contrataciones.

A su vez el 59% de los expertos tiene planificado incrementar los salarios durante el año frente a un 41% que no lo contempla.

Panamá es el país de la región con la mayor proyección de aumentos salariales para este 2026 con 59%. Le sigue Argentina con 56%; Ecuador con un 52%; Chile con un 31%; y Perú con un 25%.

“La proyección de los especialistas en Recursos Humanos para 2026 es moderada. El 20% prevé que el 2026 será mejor año que el 2025, además el 79% anticipa incorporar nuevos talentos y el 59% planea aumentar los salarios.En cuanto al balance del año pasado, el 58% de las empresas señaló que el 2025 fue bueno o muy bueno, destacando entre las principales razones el crecimiento en el mercado, incremento de ganancias y ampliación de plantilla”, explica Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Balance 2025 y expectativas 2026 es un estudio regional de Konzerta en el que participaron 2662 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza.

Desde la perspectiva del Talento: no están conformes ni con su empleo ni con su salario

El 72% de las personas trabajadoras en Panamá no está satisfecha con su empleo, una tendencia que se replica en el resto de los países de la región: en Argentina, el 75% no está satisfecho; en Ecuador el 66%; en Chile el 65% y en Perú el 57%.

En esa misma línea, el 72% de los trabajadores en Panamá tampoco está conforme con su salario y desea un aumento salarial, mientras que el 28% sí está satisfecho con lo que recibe. Esta disconformidad se mantiene con respecto a la medición del año anterior.

Además, el 54% de las personas trabajadoras está considerando cambiar su rumbo laboral este año; mientras que el 26% no tiene planes de hacerlo; y el 20% lo haría debido a disconformidad en su trabajo actual.

