BYD y Cofiño presentan oficialmente el nuevo TI 7 en Panamá

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El SUV súper híbrido, que da paso a una nueva categoría en movilidad de nuevas energías y fortalece la oferta de movilidad electrificada de la marca en el país.

La nueva BYD TI 7 representa una propuesta que reúne desempeño, tecnología y confort / TVN Digital
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25 de agosto 2026 - 10:28

Ciudad de Panamá, Panamá/BYD y Cofiño presentaron oficialmente el nuevo BYD TI 7, un SUV de nuevas energías que se incorpora al portafolio de la marca y amplía las opciones de movilidad para los consumidores panameños.

Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD Cofiño
Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD Cofiño / TVN Digital

Diseñado para quienes buscan versatilidad, potencia y confort, el nuevo BYD TI 7 incorpora tracción integral AWD y desarrolla hasta 630 caballos de fuerza y 690 Nm de torque, ofreciendo una respuesta ágil, estable y segura en distintos escenarios de conducción.

Su cabina presenta una propuesta centrada en tecnología, conectividad y bienestar, con asientos con funciones de calefacción y ventilación, sistema de audio de 14 bocinas, compartimiento con refrigeración y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. También integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámara de visión 360° y un completo paquete de seguridad.

La alianza con BYD permite acercar tecnología de clase mundial, respaldada localmente por una organización con experiencia
La alianza con BYD permite acercar tecnología de clase mundial, respaldada localmente por una organización con experiencia / TVN Digital

“La nueva BYD TI 7 representa una propuesta que reúne desempeño, tecnología y confort en un vehículo pensado para las necesidades actuales de nuestros clientes. Con este lanzamiento continuamos ampliando el portafolio de BYD en Panamá y avanzando, junto a Cofiño, hacia una movilidad más innovadora, eficiente y sostenible”, expresó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD para Cofiño.

Fundada en 1995, BYD (Build Your Dreams) tiene presencia en más de 100 países y regiones y se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica a nivel global. Su visión busca acelerar la transición hacia energías limpias mediante soluciones tecnológicas aplicadas al transporte y contribuir a enfriar el planeta en 1 °C.

Su cabina presenta una propuesta centrada en tecnología, conectividad y bienestar, con asientos con funciones de calefacción y ventilación
Su cabina presenta una propuesta centrada en tecnología, conectividad y bienestar, con asientos con funciones de calefacción y ventilación / TVN Digital

Para Cofiño, la llegada de la BYD TI 7 reafirma su compromiso con Panamá y con la evolución de la movilidad en el país. La alianza con BYD permite acercar tecnología de clase mundial, respaldada localmente por una organización con experiencia, solidez y vocación de servicio. Con este lanzamiento, ambas compañías continúan impulsando una movilidad más inteligente, sostenible y alineada con las necesidades del mercado panameño.

¡Diseñado para quienes buscan versatilidad, potencia y confort!
¡Diseñado para quienes buscan versatilidad, potencia y confort! / Cortesía

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