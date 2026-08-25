BYD y Cofiño presentan oficialmente el nuevo TI 7 en Panamá

El SUV súper híbrido, que da paso a una nueva categoría en movilidad de nuevas energías y fortalece la oferta de movilidad electrificada de la marca en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/BYD y Cofiño presentaron oficialmente el nuevo BYD TI 7, un SUV de nuevas energías que se incorpora al portafolio de la marca y amplía las opciones de movilidad para los consumidores panameños.

Diseñado para quienes buscan versatilidad, potencia y confort, el nuevo BYD TI 7 incorpora tracción integral AWD y desarrolla hasta 630 caballos de fuerza y 690 Nm de torque, ofreciendo una respuesta ágil, estable y segura en distintos escenarios de conducción.

Su cabina presenta una propuesta centrada en tecnología, conectividad y bienestar, con asientos con funciones de calefacción y ventilación, sistema de audio de 14 bocinas, compartimiento con refrigeración y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. También integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámara de visión 360° y un completo paquete de seguridad.

“La nueva BYD TI 7 representa una propuesta que reúne desempeño, tecnología y confort en un vehículo pensado para las necesidades actuales de nuestros clientes. Con este lanzamiento continuamos ampliando el portafolio de BYD en Panamá y avanzando, junto a Cofiño, hacia una movilidad más innovadora, eficiente y sostenible”, expresó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD para Cofiño.

Fundada en 1995, BYD (Build Your Dreams) tiene presencia en más de 100 países y regiones y se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica a nivel global. Su visión busca acelerar la transición hacia energías limpias mediante soluciones tecnológicas aplicadas al transporte y contribuir a enfriar el planeta en 1 °C.

Para Cofiño, la llegada de la BYD TI 7 reafirma su compromiso con Panamá y con la evolución de la movilidad en el país. La alianza con BYD permite acercar tecnología de clase mundial, respaldada localmente por una organización con experiencia, solidez y vocación de servicio. Con este lanzamiento, ambas compañías continúan impulsando una movilidad más inteligente, sostenible y alineada con las necesidades del mercado panameño.